Bezirksliga 3, Staffel 2: Wenn der VSK Osterholz-Scharmbeck am Sonntag den SV Komet Pennigbüttel empfängt, steht ein ganz besonderes Spiel an. Das hat auch der aus Schleswig-Holstein stammende VSK-Coach Thorsten Westphal längst festgestellt: „Die Rivalität ist förmlich greifbar, alle sind heiß auf dieses Duell“, so Westphal. Dessen junges Team zeigte zwar bisher couragierte Vorstellungen, kassierte vor allem aufgrund fehlender Cleverness in Hambergen aber zuletzt die zweite Niederlage am Stück. Das Nachbarschaftsduell darf also durchaus als wegweisende Partie bezeichnet werden, die Kreisstädter wollen unbedingt einen Sieg. Auch wenn der Respekt vor den „Kometen“ groß ist: „Das ist eine tolle Truppe, die über eine gute Defensive und den Zusammenhalt kommt. Die werden den Platz umpflügen und wir müssen voll dagegenhalten“, weiß Westphal, der auf den gesperrten Dennis Riemer verzichten muss.

Mit deutlich mehr Ausfällen hat derzeit Pennigbüttels Coach Malte Jaskosch zu kämpfen. Wie gut die Lila-Weißen diese Misere allerdings wegstecken können, zeigte das Team beim 2:1 am vergangenen Wochenende gegen den TV Oyten. „Das hat die Mannschaft hervorragend umgesetzt und genau die richtige Einstellung an den Tag gelegt“, lobt Jaskosch. Für das Stadtderby ist nun sicherlich keine Sondermotivation vonnöten, wie auch der SV-Coach weiß: „Auf dieses Spiel freuen sich alle das ganze Jahr über, das ist für beide Klubs immer etwas Besonderes.“ Felix Hampel wird nach einem neuerlichen Kreuzbandriss nicht mehr für die Pennigbütteler auflaufen (siehe Bericht auf dieser Seite).

Sonntag, 15 Uhr, Klosterholzstadion