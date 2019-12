Andreas Schwertfeger (Frei)

Hagen. Dann geht es für einige Spieler des Trainerduo Andreas Schwertfeger und Fabian Von-Oesen um die begehrten Plätze im Oberliga-Kader von Carsten Werde.

Als Teil von drei Stammvereinen gehören die meisten der A-Junioren nämlich dem FC Hagen/Uthlede an und mit dem anhaltenden Erfolg sind natürlich auch die Erwartungen gestiegen. Damals, in der 1. Kreisklasse der U15, war die Tabellenspitze der Landesliga so weit weg – und der Mehrwert für den FC Hagen/Uthlede eben auch noch nicht in dieser Form erkennbar. Nun spielen sich aber immer mehr A-Junioren in den Vordergrund, sodass Hagens Coach Werde schon regelmäßig Trainingsgäste zum Oberligateam dazuholt.

Neben Jerome Albritton, der in der Saisonvorbereitung bereits bei der ersten Herren mitwirkte und Tim Kobbenbring, der sogar im Pokal gegen Oldenburg eingesetzt wurde, trainieren Ylbes Hallimi, Joel Beisert, Nick Tejer, Jasko Lübsen und Nick Schwertfeger immer wieder beim Werde-Team mit. Sollten es im Sommer wirklich alle in den Oberliga-Kader schaffen, wäre das weit mehr, als Coach Andreas Schwertfeger sich hätte wünschen können: „Als wir damals angefangen haben, hatten wir gehofft, zwei Spieler bis zur ersten Herren durchzubringen.“

Schon in der U11 waren bereits acht seiner jetzigen Schützlinge unter Schwertfegers Fittichen. Und der Übungsleiter, der im Trainerteam mit Fabian Von-Oesen arbeitet, ist besonders stolz darauf, dass der Kern bis heute zusammenblieb: „Wir haben uns Jahr für Jahr sukzessive verbessert und so natürlich auch Spieler aus dem Umland bekommen.“ Und dabei ist Schwertfeger nur Trainer geworden, weil sich niemand anderes fand. Als Vater von Freistoß-Ass Nick erklärte er sich bereit, die Mannschaft von wiederum seinem Vater zu übernehmen.

Das Familienprojekt wurde auch zum Erfolg, weil Schwertfeger klar Stellung bezog: „Irgendwann musst du die Entscheidung treffen, ob du auf Leistung setzt oder Breitensport anbieten willst.“ Er und Von-Oesen entschieden sich, den Weg Richtung Leistungsfußball zu gehen – und lagen damit goldrichtig. Nach elf Spielen der bisherigen Saison ist der JFV Staleke noch ungeschlagen, steht mit 31 Punkten und 52:11 Toren einsam an der Tabellenspitze. Vor der Spielzeit hatte das Trainerteam mit der Mannschaft Platz eins bis drei als Ziel ausgemacht. Eine Korrektur dessen wurde spätestens mit Beendigung der Hinserie vorgenommen, wie Schwertfeger verriet: „Jetzt kannst du natürlich nicht mehr sagen, mit dem zweiten oder dritten Rang wären wir auch zufrieden. Wir wollen das Ding jetzt durchbringen.“

Während die Spieler sich spätestens ab Sommer in der ersten und vornehmlich zweiten Herren des FC Hagen/Uthlede, beziehungsweise des anderen Stammvereins SG Wittstedt/Driftsethe/Bramstedt zurechtfinden müssen, steht die Zukunft der Trainer noch in den Sternen. Denkbar wäre ein Job im Herrenbereich, vielleicht führen Schwertfeger und Von-Oesen aber ja auch die nächste Generation an den Herrenbereich heran. Denn auch wenn die jungen Wilden des JFV Staleke vielleicht noch nicht gleich als Startelfkandidaten in Werdes Kader rutschen, so werden mit Sicherheit einige von ihnen in den nächsten Jahren noch auf sich aufmerksam machen – vermutlich sogar mehr als nur die Zwei, die Schwertfeger damals in der U11 durchbringen wollte.