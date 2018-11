Jetzt konzentriere ich mich auf den Pokalwettkampf beim Deutschen Turnfest in Berlin Anfang Juni", sagte der Youngster.

Broszio startete als erster Turner etwas nervös in seine Barrenübung, erzielte aber sehr gute 10,80 Punkte. Am Reck erlaubte er sich einige unnötige Spannungsfehler und kam auf 7,10 Zähler. Am Boden turnte Pablo Broszio seine Salti sehr sicher und schaffte auch mit dem Schweizer Handstand gebückt ein so genanntes B-Teil. Er erhielt dafür 11,20 Punkte.

Am Pauschenpferd, das traditionell als Zittergerät gilt, leistete sich der Ritterhuder einen Absteiger, verbuchte aber aufgrund eines hohen Ausgangswertes noch 8,10 Zähler. „An den Ringen zeigte Pablo in seiner Übung einen Kreuzhang, den in seiner Altersklasse nur sehr wenige beherrschen. Leider war die Ausführung noch nicht ganz perfekt“, ließ Vater Jan Markus Broszio wissen. Mit 10,40 Punkten verpasste Pablo nur um 0,05 Zähler die Bronzemedaille an diesem Gerät. Beim Pferdsprung präsentierte Pablo Broszio einen Handstandüberschlag mit einer halben Drehung. Die 11,00 Punkte hierfür waren gleichbedeutend mit der Bronzemedaille an diesem Gerät.

Ritterhudes Dustin Müller erreichte im Sechskampf mit 43,55 Punkten Rang elf, Miko Kluve im Pflichtsechskampf der Jugend E mit 77,000 Zählern Position 17. „Miko hat am Barren eine gute Übung geturnt. Ihm fehlen noch ein wenig die Spannung und die Dynamik“, sagte Horst Brüning, Fachwart des Turnkreises Osterholz.

