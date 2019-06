Feierte mit Jennifer Koy einen Doppelsieg: Mareike Liebig. (FR)

Osterholz-Scharmbeck. Insgesamt 210 Turner aus 17 Vereinen haben sich zu den Landesbestenwettkämpfen im Rhönradturnen in der Turnhalle der Berufsbildenden Schulen in Osterholz-Scharmbeck versammelt. Mit 45 Startern stellte der gastgebende VSK Osterholz-Scharmbeck die meisten Teilnehmer. Bereits am ersten Wettkampftag siegte VSK-Trainer Torsten Lutz in der Altersklasse (AK) 40+. Zudem erkämpfte sich dessen Klubkameradin Kristina Quade in der AK 30+ mit fast zwei Punkten Vorsprung nach ihrem Vorjahressieg erneut den Titel.

In der AK 25-29 triumphierte Madita Janßen mit 8,50 Punkten nicht nur im Geradeturnen, sondern auch noch mit 7,35 Zählern in der Spirale. „Dies sichert Madita eine optimale Ausgangslage für die Qualifikation zum Deutschland-Cup in beiden Disziplinen“, frohlockte Lutz. In der AK 19+ freute sich der VSK über einen Doppelerfolg in der Spirale. Lisbeth Odia und Elina di Meco teilten sich mit jeweils 6,0 Punkten den Erfolg. Di Meco ergatterte außerdem den Sieg beim Sprung. Lisbeth Odia erreichte hier Bronze. „In der Geradekür turnte Elina mit 7,35 Punkten ihre persönliche Bestleistung und damit den vierten Platz“, informierte Torsten Lutz. Amelie Odia trug in der AK 17/18 die Goldmedaille in der Spirale davon. Bei den Turnerinnen der AK 15/16 heimste Shona Felske mit einem schönen Hocksalto beim Sprung den Sieg ein. Dazu gesellten sich bei ihr noch Platz zwei in der Spirale und Position vier beim Geradeturnen. Am zweiten Tag ging es mit den Turnerinnen der AK 7 - 12 weiter. In der AK 7/8 zeigte Luna di Meco mit Platz sechs in der Geradekür eine starke Leistung. Mit 32 Aktiven war das Feld in der AK 9/10 am größten. „Nika Kaiser zeigte ihre Geradekür mit herausragender Haltung und konnte so direkt bei ihrem ersten Wettkampf auf Landesebene den Sieg in diesem riesigen Starterinnenfeld ergattern“, berichtete Lutz. Karlotta Reuter verpasste trotz einer schönen Geradekür mit 5,10 Punkten in der AK 11/12 knapp das Siegertreppchen. Diese Platzierung reichte aber aufgrund des guten Abschneidens bei den Landesmeisterschaften im März dennoch zur Qualifikation zum Deutschland-Cup im November.

Am Nachmittag gingen die Bundesklassenturnerinnen an den Start. „Bei inzwischen über 30 Grad Außentemperatur war dies für alle Beteiligten eine echte Herausforderung“, gab Torsten Lutz zu bedenken. In der AK 15/16 überzeugten Emily Hoge und Shona Felske. „Beiden gelang der Dreikampf aus Sprung, Spirale und Gerade hervorragend. So konnten sie sich tatsächlich über sehr gute Bewertungen in allen Disziplinen freuen“, stellte Lutz fest. Hoge habe dabei insgesamt die konstanteste Leistung geboten und sich daher knapp mit 17,70 Punkten durchgesetzt. „Shona zeigte den besten Sprung, musste aber leider bei der Spirale Abstriche hinnehmen“, sagte Torsten Lutz. Es langte aber noch zu Silber. Luise Molis wartete in der AK 17/18 in allen Disziplinen mit neuen Bestleistungen auf und musste sich mit 25,05 Punkten nur der Bundeskaderturnerin Lorena Hieke aus Kirchweyhe geschlagen geben. In der AK 19+ bejubelten Mareike Liebig und Jennifer Koy einen Doppelsieg. In der Musikkür ging der Titel an Jennifer Koy vor Mareike Liebig.

Platzierungen des VSK

Altersklasse (AK) 7/8, Geradekür: 6. Luna di Meco

AK 9/10, Geradekür: 1. Nika Kaiser; 10. Enie Bieger; 10. Nele Flügger; 12. Aline Pohlmeyer; 25. Tamara Rößler; 25. Femke Jöllenbeck; 30. Anna Schüschke; 32. Mara Heineke

AK 11/12, Geradekür: 4. Karlotta Reuter; 5. Mieke Duddeck; 7. Finja Melzer; 8. Kim Spiewach; 9. Lea Neubecker; 12. Sara Mura; 14. Aimée Dohr; 17. Alja Karsten; 21. Anne Köhler

AK 13/14, Geradekür: 17. Pauline Melzer; 20. Lea Gutsch

AK 15/16, Spiralekür: 2. Shona Felske; Geradekür: 4. Shona Felske; Sprung: 2. Shona Felske

AK 17/18, Spiralekür: 1. Amelie Odia; Geradekür: 5. Amelie Odia

AK 19+, Spiralekür: 1. Lisbeth Odia und Elina di Meco; Geradekür: 4. Elina di Meco; 6. Lisbeth Odia; 13. Lara Hüllenhagen; Sprung: 1. Elina di Meco; 3. Lisbeth Odia

AK 25 – 29, Geradekür: 1. Madita Janßen; 8. Sarah Dewenter; Spiralekür: 1. Madita Janßen

AK 30+: 1. Mareike Liebig

AK40+: 1. Torsten Lutz

Bundesklasse

AK 15/16, Dreikampf: 1. Emily Hoge; 2. Shona Felske

AK 17/18, Dreikampf: 2. Luise Molis

AK 19+, Dreikampf: 1. Mareike Liebig; 2. Jennifer Koy; Musikkür: 1. Jennifer Koy; 2. Mareike Liebig KH