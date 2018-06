Die C-Junioren des FC Cordion United aus China trennten sich in einem hochklassigen Match mit einem 1:1-Unentschieden vom Gastgeber und späteren Turniersieger SC Borgfeld. (fr)

Borgfeld. Die Gruppe "Aha" füllte als norwegische Kultband einst ganze Fußballstadien für ein Konzert. Beim 29. Karl-Schmidt-Cup des SC Borgfeld gab es auch ein Aha-Erlebnis. 175 Mannschaften, darunter ein C-Jugendteam aus China, hatten beim Mega-Event im Wümme-Stadion ihre helle Freude.

„Ein passender Abschluss für eine unfassbare und sicher einmalige Saison des SC Borgfeld“, brachte der Vereinsvorsitzende Thomas Kaessler, der beim Großereignis mit an den Strippen zog, die Eindrücke der drei Turniertage auf einen Nenner. Von den Mini-Kickern des Jahrgangs 2012 bis hin zu den Senioren-Kickern der Ü 40/Ü 50 bevölkerten Spieler, Eltern und Fans die Sportanlage.

Fred Wirth, Mitbegründer vom Karl-Schmidt-Cup, war extra von einem Rolling-Stones-Konzert in Berlin angereist, um das G-Jugendspektakel des Jahrgangs 2012 zu begleiten. Das Original des SC Borgfeld betreut seit Jahrzehnten Jugendmannschaften. Wirth erfüllt es mit Stolz, erster Nachwuchstrainer von Julian Brandt, inzwischen Profi bei Bayer Leverkusen und zudem Nationalspieler, gewesen zu seinem. Das SCB-Urgestein blüht beim Karl-Schmidt-Cup immer wieder auf. „Das ist der Höhepunkt für das ganze Jahr. Die Spieler sind angespannt ohne Ende, wenn sie sich das Trikot überziehen. Wir machen das mit Herz und Verstand sowie mit Liebe“, sagte Fred Wirth.

Die Trainer geizten am Spielfeldrand auch bei einer sich anbahnenden Niederlage nicht mit Lob. Markus Dreißigacker (SV Lilienthal-Falkenberg) war ein Paradebeispiel dafür. Die G-Junioren kassierten gegen den körperlich stärkeren FC Oberneuland eine 0:5-Niederlage. „Was die Jungs toll gemacht haben, dass sie in dem Alter schon organisiert sind auf dem Platz. Sie haben schon Dinge umgesetzt, die wir vorgegeben haben“, so Dreißigacker.

Henk Dykstra steht stellvertretend für den großen Aufwand der Aktiven, um vom großen Flair und von der tollen Atmosphäre eingefangen zu werden. Der Schiedsrichter reist regelmäßig aus dem 190 Kilometer entfernten Zuidlaren (Niederlande, Provinz Groningen) an, um den Regeln beim Karl-Schmidt-Cup Geltung zu verschaffen. „Es macht immer wieder Spaß hier zu sein. Wegen der guten Laune. Meine Frau Lydian ist auch mit. Sie steht in der Kaffeebude“, verweist der Niederländer auf Verstärkung aus dem westlichen Nachbarland.

Unter einem besonderen Stern stand beim 29. Karl-Schmidt-Cup das Gastspiel des FC Codion United aus China. Die C-Junioren, die in der Nähe von Shanghai beheimatet sind, wurden von der Werder-Torwartlegende Dieter Burdenski begleitet. Die Chinesen trennten sich in einem hochklassigen Match mit einem 1:1-Remis vom späteren Turniersieger, dem Gastgeber SC Borgfeld. „Die haben schöne Kombinationen gespielt, waren körperlich weiter. Der Jetlag hat bei den Spielen sicherlich auch eine Rolle gespielt“, stellte Thomas Kaessler dem weitgereisten Gast ein gutes Zeugnis aus. Der SC Borgfeld schickte als Gastgeber 29 Teams ins Rennen.

„Julian, Julian“-Sprechchöre machten bereits vor der Einwechslung von Julian Brandt beim Public Viewing auf Großleinwand die Runde. Als der Ex-Borgfelder beim WM-Spiel der deutschen Nationalelf gegen Schweden den Pfosten traf, ging ein Aufschrei durch die Menge. Beim Siegtor durch Toni Kroos brachen alle Dämme und ein Jubelaufschrei hallte durch das Wümme-Stadion. Ein kurzweiliges Beiprogramm mit Bubble-Fußball, Freestyler Kevin Kück und einem Höhenfeuerwerk rundete die tollen Turniertage mit Aha-Effekt ab.

Weitere Informationen

B-Juniorinnen: 1. Ahlhorner SV, 2. TSV Brunsbrock, 3. TV Eiche Horn, 4. TSV Lesum-Burgdamm, 5. SC Borgfeld, 6. JFV Biber, 7. FC Union 60 Bremen

D-Juniorinnen: 1. JSG Bokel/Langenfelde/Stubben, 2. SC Borgfeld I, 3. SG Arbergen/Mahndorf, 4. SC Borgfeld II

B-Junioren: 1. TSV Dannenberg, 2. SC Borgfeld III, 3. TV Eiche Horn, 4. SC Borgfeld II, 5. TV Jahn Delmenhorst

C-Junioren (Turnier A): 1. SC Borgfeld, 2. FC Codion/China, 3. JFV Weyhe-Stuhr, 4. JFV Hanse Lübeck, 5. Blumenthaler SV, 6. JSG Deister Süntel United

C-Junioren (Turnier B): 1. TuS Schwachhausen, 2. SC Borgfeld II, 3. TV Bremen-Walle, 4. ATS Buntentor, 5. TV Jahn Delmenhorst, 6. SC Borgfeld III, 7. TV Eiche Horn

D-Junioren (Turnier A): 1. SC Borgfeld, 2. VSK Osterholz-Scharmbeck, 3. SC Borgfeld II, 4. TV Eiche Horn, 5. TuS Schwachhausen, 6. 1.FC Burg

D-Junioren (Turnier B): 1. SFL Bremerhaven, 2. JFV Varel, 3. VfL Stenum, 4. TuS Schachhausen, 5. TV Bremen-Walle, 6. SC Borgfeld III, 7. TV Bremen-Walle, 8. TV Stuhr, 9. HSV Barmbek-Uhlenhorst, 10. SV Lilienthal-Falkenberg, 11. 11. SC Borgfeld IV, 12. BV Cloppenburg

E-Junioren (Turnier A): 1. Brinkumer SV, 2. FC Oberneuland, 3. SC Borgfeld I, 4. TV Eiche Horn I, 5. TV Eiche Horn II, 6. SC Borgfeld II

E-Junioren (Turnier B): 1. SC Borgfeld IV, 2. TuSG Ritterhude, 3. SC Borgfeld III, 4. TSV Lesum-Burgdamm, 5. SG Findorff, 6. TV Eiche Horn III, 7. TV Bremen-Walle, 8. TV Eiche Horn IV

E-Junioren (Turnier C): 1. Eintracht Cuxhaven, 2. SC Borgfeld V, 3. Seeburger SV, 4. LTS Bremerhaven, 5. ATSV Sebaldsbrück, 6. SG Arbergen-Mahndorf, 7. SC Vahr-Blockdiek, 8. TSV Dannenberg, 9. TuS Schwachhausen, 10. TV Eiche Horn, 11. SV Blau-Weiß Borssum, 12. TSV St. Jürgen, 13. JSG Bokel/Langenfelde/Stubben, 14. SC Borgfeld VI, 15. SG Findorff, 16. TV Bremen-Walle

F-Junioren (Turnier A): 1. SV Werder Bremen, 2. SC Borgfeld I, 3. FC Huchting, 4. SC Weyhe, 5. TV Eiche Horn, 6. TuS Schwachhausen, 7. ATS Buntentor, 8. FC Oberneuland

F-Junioren (Turnier B): 1. TuS Komet Arsten, 2. Habenhauser FV, 3. FC Huchting, 4. BTS Neustadt, 5. TV Eiche Horn, 6. SC Borgfeld III, 7. SC Borgfeld II, 8. SG Findorff, 9. TSV Melchiorshausen, 10. JSG Wörpetal

F-Junioren (Turnier C): 1. FC Hansa Schwanewede, 2. FC Oberneuland, 3. TuS Schwachhausen, 4. TV Eiche Horn, 5. SC Borgfeld V, 6. SV Lilienthal-Falkenberg, 7. TSV St. Jürgen, 8. SC Borgfeld IV, 9. SG Findorff, 10. SG Arbergen-Mahndorf

Schulturnier Mädchen: 1. GS Schmidtstraße, 2. GS Vahr I, 3. Marie-Curie-Schule, 4. GS Vahr I, 5. Bürgermeister Smidt-Schule, 6. Schroeterschule Lilienthal, 7. GS Oberneuland, 8. GS Grasberg

Schulturnier Jungen: 1. Marie-Curie-Schule, 2. Bürgermeister-Smidt-Schule, 3. GS Borgfeld I, 4. GS Philipp-Reis-Str. I, 5. GS Schmidtstraße, 6. Schroeterschule Lilienthal, 7. GS Oberneuland I, 8. GS Vahr I, 9. GS Arbergen, 10. GS Borgfeld II, 11. GS Carl-Schurz-Str., 12. GS am Borgfelder Saatland, 13. Marie-Curie-Schule II, 14. GS Philipp-Reis-Str. II, 15. GS Vahr II, 16. GS Grasberg

Frauen: 1. Bremen Allstars II, 2. Bremen Allstars I, 3. FC Union 60 Bremen, 4. SC Borgfeld I, 5. SC Borgfeld III, 6. SC Borgfeld II RT