Tarmstedt. Der VSK Osterholz-Scharmbeck hat sich lange Zeit schwergetan im Testspiel beim Rotenburger Fußball-Kreisligisten TuS Tarmstedt. Durch einen späten Doppelpack von Steffen Gardianczik sprang am Ende aber doch noch ein ungefährdeter 3:1-Erfolg für den favorisierten Bezirksligisten heraus.

„Meine Spieler befinden sich in der fünften Woche der Vorbereitung einfach in einem Loch. Die geistige Frische fehlte“, erklärte der neue VSK-Coach Thorsten Westphal. Die Gastgeber hätten es auf der anderen Seite aber auch gut gemacht und den Spielfluss der Gäste mit vielen taktischen Fouls unterbunden. „Die Tarmstedter haben uns richtig beschäftigt und im Kollektiv alles gegeben. Das hat uns nicht wirklich geschmeckt“, so Westphal. Dennoch eroberte Bonce Ciftci bereits nach 60 Sekunden im Gegenpressing den Ball und legte Tjerk Johannsen im Anschluss das 1:0 auf. Dieser setzte sich geschickt im Eins-gegen-Eins gegen TuS-Keeper Luca-Jan Möller durch.

„Die Führung hat uns aber nicht die nötige Sicherheit verliehen“, bedauerte Westphal. Nach einem Fehlpass von Evangelos Liouras markierte Kevin Müller das verdiente 1:1. „Am Ende des Tages hat sich dann aber das größere Potenzial bemerkbar gemacht“, sagte Westphal. Trotzdem musste VSK-Torhüter Malte Vollstedt in einer Szene schon all sein Können aufbieten, um das 2:1 für das Heimteam im zweiten Abschnitt zu verhindern. Der eingewechselte Joshua von Osten fädelte das 2:1 des ebenfalls neu ins Spiel gekommenen Steffen Gardianczik für den Gast ein. Gardianczik schloss dann auch noch einen Konter über Mohamed Taha zum 3:1 ab.

TuS Tarmstedt – VSK Osterholz-Scharmbeck 1:3 (1:1)

TuS Tarmstedt: Luca-Jan Möller; Bruns, Schröder, Schnaars, Felix Möller, Maik Jagels, Kevin Müller (46. Böschen), Zilke, Marherr, (46. Jannick Jagels) Moderau, Marek Müller (46. Ndabeni)

VSK Osterholz-Scharmbeck: Vollstedt; Haslop (46. Helmke), Stöhr, Brünjes (46. Gardianczik), Dennis Knecht, Benjamin Knecht, Leskow (70. van Osten), Hirsch, Ciftci, Liouras (46. Taha), Johannsen

Tore: 0:1 Tjerk Johannsen (1.), 1:1 Kevin Müller (24.), 1:2 Steffen Gardianczik (78.), 1:3 Steffen Gardianczik (88.)

Schiedsrichter: Arne Jilg (TSV Timke) KH