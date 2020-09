Zweimal zurückgelegen, doch am Ende holte der 1. FC Osterholz-Scharmbeck, hier mit Christian Strasser, gegen den SV Aschwarden noch einen Punkt. (Sandra Brockmann)

Osterholz-Scharmbeck. Die 50 Zuschauer am Gut Sandbeck sahen beim 3:3 (1:1)-Unentschieden trotzdem eine unterhaltsame Auseinandersetzung. Noah Ley reihte sich für die Gäste zweimal in die Trefferliste ein.

„Wir waren fußballerisch die stärkere Mannschaft“, stufte FCO-Trainer Rick Trimborn das Remis als hochverdient für die Platzherren ein. Zweimal liefen die Weinroten im zweiten Durchgang mit viel Willen einem Rückstand hinterher, um so doch noch eine Niederlage abzuwenden. Den Punktgewinn führte der Coach mit auf den an den Übungsabenden gelegten Grundlagen zurück. „Wir haben eine Super-Trainingsmoral“, lobte Rick Trimborn.

Den Teilerfolg durften sich die Platzherren jedoch auch mit etwas Glück auf die Fahne schreiben. Schiedsrichter Chris Barnick (TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf) passte sich den auf dem Platz aufgetretenen Unsicherheiten mit einigen umstrittenen Entscheidungen nahtlos an. Dabei spielte der FCO-Verteidiger Daniel Lenk eine Schlüsselrolle. Bereits nach fünf Minuten zeigte der Unparteiische zum zweiten Mal auf den Elfmeterpunkt. Marvin Alter hatte zuvor einen früh an Yannik Lindemann verursachten Foulelfmeter zur FCO-Führung verwandelt (2.). Drei Minuten später berührte Marco Bullmahn dann den Ball im Gäste-Strafraum mit der Hand. Die Deich-Kicker mussten einen umstrittenen Handelfmeter über sich ergehen lassen. Daniel Lenk zeigte jedoch Nerven, so dass Jannis Zinke im Gäste-Gehäuse den Schuss reaktionsschnell parieren konnte (5.). Der FCO-Abwehrspieler konnte von Glück reden, dass er in der Schlussphase nicht die Rote Karte sah. Mit gestrecktem Bein und offener Sohle fuhr Daniel Lenk da Jannes Kirschnick in die Parade. Referee Chris Barnick zückte für das grobe Foul nur die Gelbe Karte (89.). Drei Minuten später fiel Daniel Lenk dann einer Verwechslung zum Opfer. Felix Schliephake hatte in der FCO-Spielhälfte ein Foul mit Vorteilsauslegung begangen. Der Unparteiische schickte irrtümlich Daniel Lenk für ein nicht begangenes Foul mit der Gelb-Roten Karte vom Feld (90+2.).

„Wir haben in der Vorbereitung besseren Fußball gespielt. Der Spirit hat etwas gefehlt“, bilanzierte Gäste-Trainer Sven Sohn nach der gerechten Punkteteilung. Noah Ley gelang mit einer feinen Einzelleistung und einem trockenen Abschluss zum 2:3 hoch in die Maschen das vermeintlich schönste Tor. Der Gastgeber hatte auf den erneuten Rückstand nach der Pause zur Freude seiner Fans jedoch noch eine passende Antwort parat. Eine gefühlvolle Ecke von Dominik Staub wuchtete Christian Strasser per Kopfball zum 3:3-Endstand ins Netz. Christian Uhlhorn setzte zudem noch einen Freistoßknaller an die Gäste-Latte (88.). Dem SV Aschwarden blieb bei der Trefferflut am Gut Sandbeck ein Foulelfmeter verwehrt. Vergeblich forderten die Gäste nach einem vermeintlichen Foul an Noah Ley im FCO-Sechzehnmeterraum einen Strafstoß (84.).