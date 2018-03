Lilienthals wurfgewaltiger Rückraumschütze Jörn Janssen (auf unserem Archivbild in einem Spiel gegen Grasberg) kam auf 14 Treffer. (Hans-Henning Hasselberg)

Landkreis Osterholz. Eine starke zweite Halbzeit hat den Handballern des TV Lilienthal im Match der Bremenliga bei der SV Hemelingen zu einem verdienten 35:22 (15:13)-Sieg gereicht. „Anfangs taten wir uns jedoch schwer und lagen aufgrund einer zu zaghaften Abwehr mit 1:4 und 4:7 zurück“, berichtete TVL-Coach Benedikt Wendler. In der Folgezeit sei jedoch aggressiver mittels einer 5:1-Abwehr gedeckt worden. Der VSK Osterholz-Scharmbeck muss sich nach einer 26:35-Niederlage bei der SG Findorff II weiter nach unten orientieren.

SV Hemelingen – TV Lilienthal 22:35 (13:15): „Der nach langer Verletzungspause wieder genesene Janis Semken arbeitete auf der vorgezogenen Position sehr gut“, ließ Benedikt Wendler wissen. Martin Thöne habe sich zudem im Tor gesteigert und auch einige gute Tempogegenstöße eingeleitet. Nils Hansel holte beim 12:10 eine erste Zwei-Tore-Führung heraus. „In Abschnitt zwei spielten wir dann wie entfesselt auf. Die Deckung stand gut, und Martin Thöne vernagelte dahinter sein Tor“, berichtete Wendler.

Über ein 20:14 setzten sich die Lilienthaler nach 49 Minuten sogar auf 28:16 ab. Nun drehte der im zweiten Durchgang überragende Jörn Janssen richtig auf und erzielte zehn seiner insgesamt 14 Tore fast nach Belieben im Rückraum und über die erste und zweite Welle. „Es klappte bei unseren Aktionen fast alles“, freute sich Benedikt Wendler. Martin Thöne hielt zwei Siebenmeter. Der für die abschließende Viertelstunde eingewechselte andere Torsteher, Alexander Schulaew, entschärfte ebenfalls einen Siebenmeter und glänzte ebenso mit guten Aktionen.

TV Lilienthal: Thöne, Schulaew; Janssen (14), David (6/3), Hansel (5), Meyer (5), Gust (2), Semken (2), Link (1), Berthold

SG Findorff II – VSK Osterholz-Scharmbeck 35:26 (15:12): Auch wenn Daniel Schütte bei den Gästen mit seinen elf Toren einen sehr guten Tag erwischt hatte, reichte es wieder nicht zu Punkten für die Grün-Weißen. Dies lag auch an Findorffs Eike Schwanemann, der dem Gast gleich 17 Treffer einschenkte. Die Gastgeber erarbeiteten sich nach sechs Minuten bereits einen 4:1-Vorsprung. Dieser wuchs später sogar noch auf 8:2 an.

Nachdem VSK-Trainer Matthias Schupp eine Auszeit genommen hatte, lief es etwas besser bei den Osterholz-Scharmbeckern. Daniel Schütte verkürzte nach 16 Minuten auf 7:9. In der Folgezeit eilten die Hausherren jedoch wieder auf 14:9 davon, ehe Daniel Schütte den Abstand mit einem Dreierpack auf 12:14 verringerte. Mit dem Pausenpfiff vergab Clemens Böschen per Siebenmeter die Chance zum 13:15.

Nach dem Pausentee setzten sich die Findorffer auf 20:15 ab. Nach 50 Minuten betrug der Abstand immer noch fünf Tore. Näher kam der VSK nicht mehr an seinen Gegner heran. In der Schlussphase schraubte Hemelingen seinen Vorsprung im Gegenteil sogar noch in die Höhe.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Monser; Hilse (5/3), Dunkelberg (2), Böschen (3), Sillje (1), Schütte (11), Meyring, Horst (4), Gößling.