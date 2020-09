Nicht zu stoppen: Wallhöfens Felix Gartelmann (links). (Sandra Brockmann)

Wallhöfen. Alexander Kistner legte mit einem Pass in die Tiefe die Führung auf. Gartelmann veredelte den Angriff.

Beim 2:0 stand Andreas Boger als Vorlagengeber Pate. Kistner hob da die Eiche-Abwehr aus den Angeln. Boger setzte per Flachschuss mit dem 3:0 den Schlusspunkt. „Wir haben in der zweiten Halbzeit eiskalt die Dinger gemacht“, freute sich TSV-Trainer Denis Stelljes über Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. „Ich hatte die Arme schon oben“, verwies Gäste-Coach Daniel Mathies auf eine Eiche-Großchance. Daniel Grimm bugsierte den Ball in aussichtsreicher Schussposition indes neben das Tor (6.). Den Eiche-Trainer wurmten die drei individuellen Fehler, die die drei Gegentreffer nach sich zogen. Wallhöfens Christoph Wittmershaus traf im ersten Durchgang noch den Pfosten (44.). Gäste-Torwart Oliver Strub schied nach einem Zusammenprall vorzeitig aus. Simon Gelhaus bot als Schiedsrichter eine starke Leistung.

Weitere Informationen

TSV Wallhöfen – TSV Eiche Neu St. Jürgen 3:0 (0:0)

TSV Wallhöfen: Ahrens; Ermisch (60. Gerken), Hoffmann, J.Boger, Gusek, Gül (80. Wild), Wittmershaus (85. Monsees), Baitler, Kistner, A.Boger (80. Satzinger), Gartelmann

TSV Eiche Neu St. Jürgen: O.Strub (70. Schumacher); N.Grimm, Buhl, Müller, Giessler, Berisha, Becker, David (85. S.Grimm), D.Grimm, Kück (80. Brünjes), Winschu

Tore: 1:0 Felix Gartelmann (60.), 2:0 Alexander Kistner (65.), 3:0 Andreas Boger (72.)

Schiedsrichter: Simon Gelhaus (VSK Osterholz-Scharmbeck) RT