Derzeit glänzend in Form: Ritterhudes Daniela Lilienthal. (Sandra Brockmann)

Landkreis Osterholz. Wie schon im Hinspiel (8:0) hatte der FSC Stendorf in der Tischtennis-Landesliga der Damen gegen die TuSG Ritterhude II beim 8:2-Heimsieg keinerlei Probleme. Allerdings fehlte den Gästen im Lokalderby das gesamte erste Stammquartett. Parallel wehrte sich der TV Falkenberg gegen Ligaprimus TSV Holtum (Geest) bei der 3:8-Heimniederlage nach Kräften.

FSC Stendorf – TuSG Ritterhude II 8:2: Die Liste der prominenten Ausfälle bei der TuSG las sich mit Silke Kästingschäfer, Cornelia Kuhangel, Kerstin Schröder und Tanja Thies lang, während bei den Gastgeberinnen, wie schon zuletzt, die verletzungsanfällige Maike Henze geschont wurde. Angesichts der gegnerischen Aufstellung ging der Tabellenzweite nicht so konzentriert in die Partie. Svenja Belgardt und Melanie Scholze verloren ihr Doppel sang- und klanglos gegen das Ritterhuder Duo Katrin Monsees/Daniela Lilienthal, und am Nachbartisch konnten Carina Lilienthal und Inge Kaune gerade noch einen drohenden 0:2-Rückstand in fünf Sätzen abwenden.

Gewann beide Einzel: Stendorfs Svenja Belgardt. (Sanni Brockmann, Sandra Brockmann)

Doch von einer Überraschung waren die Gäste, die gerade mal sechs Sätze in den folgenden Einzeln für sich entschieden, meilenweit entfernt. Daniela Lilienthal blieb bei der TuSG eine Art Alleinunterhalterin. Die 25-Jährige holte gegen Inge Kaune nicht nur den zweiten Zähler für ihr Team, sondern bestätigte auch bei der knappen Fünfsatzniederlage gegen Melanie Scholze ihre momentan sehr gute Form. Nachwuchshoffnung Carolin Joergler, die bei den Hammestädterinnen Spielpraxis sammeln durfte, ließ mit einem Satzgewinn gegen Melanie Scholze aufhorchen. Beim FSC dominierte vor allem das obere Paarkreuz. Svenja Belgardt und Carina Lilienthal (jeweils 2:0) mussten in ihren Einzeln keine kritischen Phasen überstehen.

TV Falkenberg – TSV Holtum (Geest) 3:8: Wie schon so häufig in dieser Spielzeit haderten die Gastgeberinnen am Ende mit vielen knappen Satzverlusten. „Wir haben sehr gut gegen den Tabellenführer mitgehalten, und es wären noch einige Punkte mehr möglich gewesen“, erklärte Falkenbergs Christiane Grotheer. Verpasste Chancen gab es bereits in den Doppeln, als Janina Rittierodt und Christiane Grotheer einen 2:1-Satzvorsprung verspielten. So kam es, dass der TVF trotz großen Engagements frühzeitig entscheidend mit 0:4 in Rückstand geriet. Janina Rittierodt, die ebenso wie Roswitha Schmidt gegen Holtums Ulrike Berger gewann, brachte ihre Mannschaft heran. Das beflügelte auch Teamkollegin Beate Wangenheim, die mit einem Fünfsatzerfolg über Heike Wahlers glänzte und die Topspinspezialistin mit druckvollen Bällen ihrer Rückhandnoppe in Bedrängnis brachte.

Eine Aufholjagd schien noch einmal möglich zu sein, als Christiane Grotheer nach 0:2-Satzrückstand und einem 3:9 im vierten Durchgang gegen Birte Wacker mit einer offensiveren Spielweise noch einmal zurückkam. Doch Falkenbergs Routinierin vergab im fünften Satz mehrere Matchbälle und kassierte das 13:15 mit einem Netzball. „Mit so einer Leistung werden wir die eventuell noch nötigen zwei Zähler für den Klassenerhalt aber sicher holen“, blickte Christiane Grotheer rasch wieder positiv in die Zukunft.