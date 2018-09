Nach zehn Einzeln war die Luft raus: Hambergens Lilly-Marie Küstner musste sich erstmals in dieser Saison geschlagen geben. (Sandra Brockmann)

Stendorf/Hambergen. Der FSC Stendorf II und der FC Hambergen führen nach drei Spieltagen in der Tischtennis-Bezirksoberliga der Damen gemeinsam mit 5:1 Punkten die Tabelle an. Ausschließlich glückliche Gesichter gibt es jedoch in beiden Lagern nicht. Stendorf II war zwar zweimal in eigener Halle mit 8:5 gegen den TSV Lunestedt II und TuS Kirchwalsede II erfolgreich, erkaufte aber vor allem den zweiten Sieg teuer. Hingegen verloren die „Zebras“ zu Hause gegen den ATSV Sebaldsbrück auf der Zielgeraden ihre bis dato noch blütenweiße Weste.

FSC Stendorf II – TSV Lunestedt II 8:5: Großen Anteil am ersten Saisonsieg der FSC-Reserve hatte Spitzenspielerin Anja Jürgens, die mit einer 3:0-Einzelbilanz wieder einmal ihre Ausnahmestellung in dieser Liga untermauerte. Trotz zweier Satzverluste geriet die Strategin während ihrer Matches nie in Gefahr. Im unteren Paarkreuz konnten sich die Gastgeberinnen auf Silke Niebank verlassen, die zwei wichtige Zähler für ihr Team beisteuerte. Ihre Mannschaftskameradin Petra Heidelberg blieb zwar im Einzel ohne Erfolgserlebnis, markierte aber an der Seite von Silke Niebank im Doppel den wichtigen Zähler zum 1:1-Zwischenstand. Melanie Scholze setzte mit einem Viersatzsieg gegen Marlies Lührs den Schlusspunkt.

FSC Stendorf II – TuS Kirchwalsede II 8:5: Die Gastgeberinnen verschliefen die Anfangsphase komplett. In Windeseile gingen beide Doppel aus FSC-Sicht mit 0:3 verloren. Wieder einmal leitete Anja Jürgens die Aufholjagd ein. Ihr „Schupfduell“ gegen Dörte Raddatz hatte beinahe schon einen epischen Charakter und dauerte genauso lang wie am Nachbartisch die Partien von Melanie Scholze und Silke Niebank hintereinander. Und das obwohl Letztere gegen die mit einem Antibelag agierende Christa Henke beim 3:2 ebenso über die volle Distanz gehen musste. Auch weil Petra Hinz bei ihrem Saisondebüt glücklos blieb, war die Begegnung bis zum Ende spannend, sogar dramatisch. Denn Melanie Scholze zog sich im letzten Einzel einen Muskelfaserriss zu, brachte es aber trotzdem irgendwie nach Hause. Jetzt droht Stendorfs Nummer zwei jedoch eine längere Pause.

FC Hambergen – ATSV Sebaldsbrück 7:7: Die Hambergerinnen unterzogen sich an diesem Tag einer Doppelbelastung. Am Morgen absolvierte das Quartett die offenen Kreismeisterschaften, am Nachmittag wartete das Team aus dem Bremer Osten. Nachdem die Partie lange ausgeglichen verlief, wähnte sich der Tabellenführer beim Stand von 6:4 schließlich doch im Vorteil. Kurz zuvor hatten die überragende Stefanie Nolte und Jennifer Opalka ein „Break“ geschafft. Doch genau jetzt patzte Hambergens Spitzenspielerin Lilly Marie Küstner beim 1:3 gegen Susanne Philipp erstmals in dieser Saison.

Ihre Teamkameradin Daniela Lilienthal nahm sie allerdings in Schutz: „Lilly hat an diesem Tag zehn Einzel bestritten. Irgendwann war einfach die Luft raus, und man kann auch nicht immer makellose Bilanzen von ihr erwarten.“ Lilienthal blieb selbst auch hinter den Erwartungen zurück: „Mit drei klaren Niederlagen kann ich nicht zufrieden sein. Sind wir auch als Mannschaft insgesamt nicht, aber immerhin haben wir nicht verloren.“

FSC Stendorf II – TSV Lunestedt II 8:5: Jürgens/Scholze – Hoge/Detje 1:3 (7:11, 12:14, 11:8, 8:11); Niebank/Heidelberg – de Wall/Lührs 3:1 (11:8, 11:9, 1:11, 11:7); Jürgens – de Wall 3:0 (11:5, 11:8, 11:7); Scholze – Hoge 3:1 (9:11, 11:7, 11:9, 11:7); Niebank – Lührs 3:0 (11:4, 11:8, 11:6); Heidelberg – Detje 0:3 (8:11, 8:11, 9:11); Jürgens – Hoge 3:1 (7:11, 11:1, 11:8, 11:3); Scholze – de Wall 1:3 (11:3, 6:11, 9:11, 10:12); Niebank – Detje 3:1 (11:7, 11:5, 4:11, 11:9); Heidelberg – Lührs 0:3 (7:11, 6:11, 8:11); Niebank – Hoge 0:3 (4:11, 5:11, 5:11); Jürgens – Detje 3:1 (11:3, 7:11, 11:7, 11:3); Scholze – Lührs 3:0 (11:5, 11:5, 11:6)

FSC Stendorf II – TuS Kirchwalsede II 8:5: Niebank/Hinz – Raddatz/Henke 0:3 (4:11, 10:12, 3:11); Jürgens/Scholze – Schwiebert/Korte 0:3 (8:11, 6:11, 5:11); Jürgens – Raddatz 3:2 (8:11, 11:8, 11:9, 10:12, 11:3); Scholze – Schwiebert 3:0 (11:7, 11:9, 11:7); Niebank – Henke 3:2 (11:5, 7:11, 11:9, 8:11, 11:7); Hinz – Korte 1:3 (10:12, 5:11, 12:10, 2:11); Jürgens – Schwiebert 3:0 (11:7, 11:6, 11:6); Scholze – Raddatz 3:0 (11:8, 11:4, 11:8); Niebank – Korte 3:0 (11:2, 11:8, 11:9); Hinz – Henke 0:3 (10:12, 0:11, 10:12); Niebank – Schwiebert 1:3 (5:11, 11:9, 5:11, 4:11); Jürgens – Korte 3:1 (7:11, 11:8, 11:3, 11:6); Scholze – Henke 3:1 (11:6, 11:2, 8:11, 11:6)

FC Hambergen – ATSV Sebaldsbrück 7:7: Küstner/Nolte – Abbes/Philipp 3:1 (8:11, 11:8, 11:9, 11:4); Lilienthal/Opalka – Lilkendey/Schräder 0:3 (8:11, 11:13, 8:11); Küstner – Lilkendey 3:2 (11:7, 11:7, 4:11, 5:11, 11:3); Lilienthal – Abbes 0:3 (9:11, 4:11, 8:11); Nolte – Schräder 3:1 (11:9, 12:10, 10:12, 11:8); Opalka - Philipp 0:3 (7:11, 3:11, 7:11); Küstner – Abbes 3:0 (11:7, 11:3, 11:4); Lilienthal – Lilkendey 0:3 (5:11, 9:11, 6:11); Nolte – Philipp 3:2 (11:9, 9:11, 7:11, 11:9, 11:5); Opalka – Schräder 3:1 (11:3, 9:11, 11:8, 13:11); Nolte – Abbes 3:0 (11:6, 11:3, 11:4); Küstner – Philipp 1:3 (9:11, 6:11, 11:9, 6:11); Lilienthal – Schräder 0:3 (11:13, 5:11, 10:12); Opalka – Lilkendey 0:3 (4:11, 7:11, 3:11) FM