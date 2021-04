Wenn Sonja Benthake „Shuffle“ oder „Maxie Ford“ ruft, weiß ihre Stepptanz-Gruppe automatisch, welcher Schritt beziehungsweise welche Schrittfolge nun von ihr verlangt wird und rhythmisch aufs Parkett gezaubert werden soll. Für das Einüben einer Choreografie ist durchaus Disziplin und Durchhaltevermögen gefragt, im Durchschnitt dauert es etwa ein halbes Jahr, bis ein ganzes Musikstück perfekt sitzt.

Benthakes Liebe zum Stepptanz entwickelte sich um die Jahrtausendwende, als Shows wie „Lord of the Dance“ oder „Riverdance“ die Massen und auch die gelernte Bürokauffrau elektrisierten. „Mich faszinierten sofort diese einmalige Geräuschkulisse und die Tatsache, dass man mit Schuhen und unglaublicher Präzision Musik machen kann“, erzählt die heute 43-Jährige. 2000 erblickte Benthake zufällig den Werbeaufsteller einer Tanzschule in der Bremer Innenstadt. Drei Jahre lang ging sie ihrem neuen Hobby mit Begeisterung nach, ehe sich die Gruppe mangels Nachfrage auflöste.

Zufällig ergab sich 2004 aber für Sonja Benthake die Gelegenheit beim ASV Ihlpohl, bei dem Hallenzeiten frei wurden und für den sie bereits jahrelang Badminton spielte, selbst eine Stepptanzgruppe zu gründen. Nachdem sie ihren Bremer Trainer Leo Thamm für die Idee begeistert hatte, machte der Verein in der Zeitung und mit Flyern auf sein neues Angebot aufmerksam. „Wir starteten damals mit zehn bis zwölf Personen, deren Kern heute noch aktiv ist“, erinnert sich Benthake. „Unser großes Glück war, dass sich gleich eine ganze Gruppe aus Bremen-Lüssum gemeldet hatte, sonst wäre die Etablierung des Kurses womöglich schwierig geworden.“ Seit Jahren gibt es im Verein nun sogar schon eine zweite Gruppe, die von Claudia Oeters geleitet wird und ebenfalls wie Benthakes Formation einmal pro Woche 60 bis 90 Minuten im neuen Multifunktionsraum des ASV-Vereinsheims vor einer Spiegelwand trainiert.

Das Wichtigste beim Stepptanz sind bekanntermaßen die Schuhe, die in der Regel einen kleinen Absatz haben und durch Aluminiumplatten vorne und hinten die rhythmischen Klänge erzeugen. Im Fachhandel ist ein vernünftiges Paar ab etwa 100 Euro zu erwerben, für Interessierte stellt der ASV allerdings auch mehrere Leihschuhe zur Verfügung. Nachdem eine Kursstunde üblicherweise mit einem Aufwärmtanz beginnt, um die Füße und Gelenke auf Betriebstemperatur zu bringen, wird weiter an der Choreografie gefeilt. Wer Stepptanz jedoch immer noch ausschließlich mit Leinwandgrößen wie Fred Astaire verbindet, wird sich beim ASV wundern.

„Man ist bei der Musikauswahl heutzutage sehr flexibel“, schildert Benthake. „Wir haben schon zu Michael Jackson gesteppt, vor der Corona-Pause haben wir Stücke zu aktuellen Songs von Álvaro Soler oder Meghan Trainor eingeübt.“ Benthake, die selbst keine ausgebildete Trainerin ist, nutzt bei der Ideenfindung gerne das Internet und das heimische Wohnzimmer, ist aber auch stets offen für beispielsweise Positionswechsel-Wünsche ihrer Teilnehmerinnen. Während der Einübung einer Choreographie entwickelt die Tanzgruppe laut Benthake schnell eine Gruppendynamik und großen Teamgeist: „Zwischendurch einfach mal eine Woche zu pausieren, ist eher schwierig. Denn es ist mitunter problematisch, die Schritte alleine zu Hause wieder aufzuholen. Doch mitten im Stück dann sekundenlang stillzustehen, ist schließlich auch keine Option.“

Auch wenn der ASV Ihlpohl mal bei der Bremer Tanzwoche als Viertplatzierter nur ganz knapp die finale Revue im „Theater am Goetheplatz“ verpasste, ist der Konkurrenzgedanke der einzelnen Tanzgruppen in der Region, die sich auch gegenseitig zu Workshops einladen, kaum vorhanden. Ohne Turnierdruck freut sich Sonja Benthake eher darauf, die einstudierten Tanzhandlungen alle zwei Jahre bei Veranstaltungen wie beispielsweise der Osterholzer Kreisturn- und Tanzschau vor mehreren hundert Zuschauern zu zeigen.

Das mit etwa 50 Jahren hohe Durchschnittsalter ihrer Tanzgruppe, zu der auch zwei Männer zählen, bereitet Sonja Benthake allerdings ein paar Sorgen: „Während es in Süddeutschland Stepptanzschulen wie Sand am Meer gibt, sind wir im Norden schon eher eine Randsportart. Im Landkreis Osterholz besitzen wir gar eine Monopolstellung.“ Schwierigkeiten bereitet dabei auch, dass man als Anfänger sich nicht spontan einer eingespielten, bereits leistungsstarken Formation anschließen kann. Aus diesem Grund möchte die Abteilungsleiterin nach Ende der Pandemie auch unbedingt wieder eine neue Anfängergruppe ins Leben rufen. „Sehr gerne dann auch mit jüngeren Tanzbegeisterten“, erhofft sich Sonja Benthake eine weitere Vergrößerung der außergewöhnlichen Sparte.