Name: Johanne Komesker

Spitzname: Jojo

Verein: VSK Osterholz-Scharmbeck

Alter: 12 ¾

Lieblingsposition auf dem Sportplatz: Rechter Flügel

Lieblingsposition im Leben: Etwas außerhalb des Mittelpunktes.

Man erkennt mich an: Blonde Locken, keine Waden.

Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben: Flink, hibbelig, klein.

Meine größte sportliche Leistung: Einladung zur Landesauswahl Niedersachsen.

Die schlechteste Entscheidung, die ich in einem Spiel getroffen habe: Einen Gegner anzuschreien, weil er mich umgegrätscht hat, dafür wurde ich zurecht runtergenommen.

Das mache ich als erstes, wenn ich ein Tor geschossen habe: Stutzen hochziehen, Zunge rausstrecken!

Was ich in einem Fußballspiel immer mal machen wollte, mich aber nie getraut habe: Seitfallzieher.

Notbremse oder Gegentor zulassen: Notbremse? Wie geht das?

Werder oder HSV? Lebenslang Grün-Weiß!

Meine Laufbahn als Filmtitel: „Ab durch die Hecke!“

Meine schlimmste Angewohnheit: Mit offenen Schnürsenkeln spielen.

Die Auszeichnung zum Weltfußballer geht an: Kanté

Und im Landkreis geht sie an: Lucy Fleischer (Maschine!)

Mit wem würdest du niemals im Aufzug stecken bleiben wollen? Kann ich nicht sagen, sonst kann ich nicht mehr zur Schule gehen.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte: 1. Einen besseren linken Fuß, 2. Weltfrieden, 3. Einen eigenen Kunstrasenplatz.

