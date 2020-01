Während die Sportwelt an diesem Wochenende in die USA schaut, wo die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs den Super Bowl ausspielen, blickt die deutsche Footballszene nach Ritterhude. Die Badgers sind Teil eines spannenden Gerichtsverfahrens. (DAVID J. PHILLIP)

Blöd, Dennis? Blöd fändest Du das? Das wäre die absolute Super-Gau-Katastrophen-Sch... tschuldigung. Egal, wie die Sache ausgeht am Ende – da werden gerade zahlreiche Tischtücher zerschnitten. Und man fragt sich immer wieder: Musste das soweit kommen? Am Wochenende wird der Superbowl wohl wieder neue Rekordeinschaltquoten in Deutschland haben, und dann stehen sich Football-Verband und Vereine hierzulande selbst im Weg? Die Football-Euphorie hätte man weiß Gott anders ausnutzen müssen…

Oh ja, bis zur Entlassung von Friedhelm Funkel war bei uns ja deutlich mehr los als in der Bundesliga. Mal gucken, ob ich das überhaupt noch alles zusammenkriege: Ugur Biricik tritt in Borgfeld zurück, Julian Gelies wechselt von Bornreihe nach Hambergen, bei Hansa Schwanewede rumort es hinter den Kulissen und drei Leistungsträger verlassen den Verein. Hab ich was vergessen, Dennis?

Ach ja, und den nicht weniger spektakulären Coup des TuS Harsefeld, der sich nicht nur den ehemaligen TuSG-Coach Julian Geils sondern gleich auch noch dessen Topstürmer Marcel Meyer geschnappt hat. Man fragt sich irgendwie immer öfter: Was ist da los? Und ich finde, das wirklich Schlimme daran ist, dass der Amateurfußball ja eigentlich deshalb für viele Menschen gerade deshalb so toll ist, weil er ein Gegenentwurf zu dieser glitzernden und sich immer weiter von der Basis entfernenden Bundesliga-Hochglanzwelt ist. Aber ich frage mich mittlerweile in jeder Winterpause ein wenig mehr: Können sich eigentlich die älteren Menschen an den hiesigen Fußballplätzen noch mit dieser Generation junger Möchtegern-Profis identifizieren, die ihre Vereine wie Unterwäsche wechseln?

Fällt es in der Tat. Ein Spieler sagt ja in der Regel immer für eine Saison zu. Und mir fehlt heutzutage in der Tat immer öfter die Einstellung, zu sagen: Ich beiß‘ mich da durch, wenigstens für ein Jahr. Ich habe 16 Jahre halbwegs ambitioniert Fußball gespielt und gerade in meiner Zeit in der Bremer Verbandsliga auch ein paar Mal den Verein gewechselt – aber nie zur Winterpause. Und besonders als junger Kerl mit 19, 20 Jahren hatte ich auch schwere Saisons, wo ich viel auf der Bank saß. Rückblickend war genau diese Zeit aber sehr wichtig. Doch diese Erfahrung macht kaum noch ein junger Akteur heutzutage. Aber Du merkst: Wir sind schon wieder nur beim Fußball. Stichwort Monothematik. Deshalb werf’ ich Dir zum Abschluss ein anderes Stichwort zu und Du bastelst daraus ein passendes Schlusswort zum Sportmonat Januar: Volleyball-Oberliga.

schließt den Januar ab. In unserer etwas anderen Monats-Rückschau lassen wir die vergangenen Wochen Revue passieren und diskutieren dabei auch über die Dinge, für die im redaktionellen Alltag oftmals kein Platz in der Zeitung ist. Nicht immer einer Meinung, aber meinungsstark. Nicht immer bierernst, aber mit voller Überzeugung für den hiesigen Amateursport. „Schott the Dohr“ – die Redakteure Tobias Dohr (oben) und Dennis Schott schließen die Tür.