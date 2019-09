Aschwarden. In der ersten Halbzeit der Begegnung zwischen dem SV Aschwarden und dem TSV Dannenberg wurde die Mannschaft von Sven Sohn ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht. Nach Treffern von Torben Grzeschick (11.) und Luca-Sönke Heißenbüttel (28.) lagen der SVA vermeintlich komfortabel in Front. Doch in Durchgang zwei kamen die Gäste durch Sebastian Schriefer zum Anschlusstreffer (78.) und hatten sogar die Chance gehabt, den Ausgleich zu erzielen. Allerdings ließ der TSV mehrere gute Möglichkeiten liegen und musste am Ende mit 1:2 (0:2) geschlagen den Platz verlassen. „Die erste Hälfte ging klar an Aschwarden“, resümierte TSV-Trainer Kai Schnur nach dem Abpfiff enttäuscht, „aber für unsere Leistung in der zweiten Halbzeit hätten wir uns unbedingt mit einem Punkt belohnen müssen.“ Die Gäste kamen schwer in die Partie, die Spieler wirkten schläfrig und Schnur haderte mit der Einstellung. „Sie haben nur wenig von dem umgesetzt“, konkretisierte Schnur seine Kritik, „was wir vor dem Spiel besprochen hatten.“ Zu wenig Zugriff in den Zweikämpfen, einfache Fehler im Spielaufbau und fehlende Konsequenz im Abschluss machte Schnur in erster Linie für die „durchaus vermeidbare Niederlage“ (Schnur) verantwortlich.

„Nach dem zweiten Gegentor gingen die Köpfe runter“, erläuterte Schnur, „das darf nicht passieren, weil wir aus meiner Sicht nicht viel schlechter gespielt haben als Aschwarden.“ Allerdings fehlten im Training regelmäßig mehrere Stammkräfte, „sodass es schwierig ist, die nötigen Automatismen einzustudieren“, grantelte Schnur.

Wesentlich verbessert zeigte sich Dannenberg, doch letztlich kam der Anschlusstreffer zu spät. „Wenn das Tor früher fällt“, mutmaßte der TSV-Coach, „haben wir die Chance auf einen Punkt.“ Das passierte aber nicht und letztlich brachten die Gastgeber das knappe Resultat „mit viel Glück und etwas Geschick“ (Schnur) über die Runden. „Ein verdienter Sieg“, bilanzierte dagegen SVA-Trainer Sven Sohn, „auch wenn wir in der Schlussphase etwas Glück hatten, aber das haben wir uns über 90 Minuten hart erarbeitet.“