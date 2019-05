Aschwarden. Der SV Aschwarden hat in der Fußball-Kreisliga Osterholz seine klitzekleine Aufstiegschance gewahrt. Durch den 4:2 (2:0)-Heimerfolg gegen den SV Lilienthal-Falkenberg II bleibt die Mannschaft von Trainer Sven Sohn weiter an Tabellenführer FC Schwanende dran, wenn auch mit großem Abstand. Der SVA muss aber im Saisonendspurt ein dickes Brett bohren, wenn der Coup doch noch gelingen soll. Zwischen Schwanewede und Aschwarden liegen neun Punkte, Patzer sind von nun an nicht mehr erlaubt. Dazu muss der Spitzenreiter sich auch noch den einen oder anderen Ausrutscher leisten.

Überaus schwungvoll und mit viel Elan starteten die Aschwardener in die Partie. Schon nach 23 Minuten brachte Toptorjäger Marc Holler den Tabellenzweiten mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten vor der Halbzeit legte Daniel Bolte das umjubelte 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Holler, der auf 3:0 (54.) erhöhte. Der SV Lilienthal-Falkenberg II hatte jedoch die passende Antwort parat, mit einem Doppelschlag durch Tim-Ove Diekmann (57.) und Justin Sengstacke (65.) zum 2:3 machten die Gelb-Blauen das Spiel noch einmal spannend – allerdings nur kurzzeitig. Zehn Minuten vor dem Ende sorgte der eingewechselte Anthony Hinrichs mit dem 4:2 für die Entscheidung.