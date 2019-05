Der SV Blau-Weiß Bornreihe II (Bild) setzte sich letztlich verdient mit 5:3 gegen die TuSG Ritterhude II durch. (Christian Kosak)

Ritterhude. Mit offenen Visieren sind sich die TuSG Ritterhude II und der SV Blau-Weiß Bornreihe II begegnet. „Der 5:3-Sieg für Bornreihe II war am Ende aber auch verdient“, räumte Ritterhudes Coach Maik Machnacz ein. Kim Sulinski lief zweimal alleine auf den Bornreiher Kasten zu und glich dabei zum 1:1 und zum 3:3 aus. Beim 2:1 erkämpfte sich Oldie Marco Grahl selbst den Ball und vollendete souverän.

Nach einem Foul an Marco Grahl forderten die Ritterhuder noch einmal vergeblich einen Strafstoß. Referee Tim Reinken ahndete dabei ein erstes Foul, das noch vor dem 16-Meter-Raum stattgefunden hatte. „Bornreihe II hat unsere Fehler eiskalt bestraft“, teilte Machnacz hinterher mit. Phillip Behrens brachte den Gast nach einem Foul an Marvin Witte mit einem cool verwandelten Elfmeter mit 1:0 in Führung. Behrens lupfte die Kugel dabei lässig mittig unter die Querlatte. „Wenn der Ball nicht reingegangen wäre, hätte er wie ein Idiot ausgesehen“, urteilte SV-II-Coach Julian Gelies. Er sei zwar grundsätzlich mit der Vorstellung seiner Formation zufrieden gewesen, hätte sich aber weniger Gegentore gewünscht. „Aber insgesamt haben beide Seiten hinten zu viele Fehler gemacht“, versicherte Gelies.