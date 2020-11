Huxfeld. Der SV Huxfeld hat den SV Worphausen noch kurz vor dem neuerlichen Lockdown im Vereinssport in der Luftgewehr (LG)-Freihand-Bezirksklasse A mit 6:2 in die Schranken verwiesen. „Wir hatten überhaupt kein Problem, den ersten Wettkampf bei uns durchzuführen“, betonte Huxfelds Sportleiter Thomas Horstmann. Er selbst besiegte an Position drei der Gastgeber mit 373 Ringen Frank Freitag um vier Ringe. Das beste Resultat aller Schützen gelang Huxfelds Thomas Kück. Die Nummer eins des Heimteams startete mit 96 Ringen bärenstark in den Wettkampf und hielt am Ende Norbert Lindenstrauß mit 375 Ringen um fünf Ringe auf Distanz. Den entscheidenden Einzelsieg für die Huxfelder bejubelte Florian Köster. Dieser hatte anfangs Probleme und kam deshalb in der ersten Serie nicht über 87 Ringe hinaus. Köster steigerte sich jedoch erheblich und hatte daher am Ende mit 367 Ringen hauchdünn um einen Ring die Nase vorne gegen Worphausens Michael Junker. Die beiden Ehrenpunkte für den Gast ergatterte Sven Müller. Die Bezirksklassen sind nun erst einmal bis Ende November ausgesetzt.

Resultat LG-Bezirksklasse A

SV Huxfeld – SV Worphausen 6:2

Thomas Kück – Norbert Lindenstrauß 375:370 Ringe; Florian Köster – Michael Junker 367:366; Thomas Horstmann – Frank Freitag 373:369; Karsten Mattern – Sven Müller 356:366 KH