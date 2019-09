Schwanewede. „Wir haben den SV Ippensen mit unseren individuellen Fehler auf die Siegerstraße gebracht“, resümierte der Trainer des FC Hansa Schwanewede, Mike Schnäckel, nach der 2:5 (1:2)-Schlappe des Aufsteigers. Dabei erwischten die Gäste einen Start nach Maß. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase staubte Emil Tepper zum 1:0 ab. Nick Stellmann war zuvor per Kopfball noch an SV-Torwart Florian Krause gescheitert.

Die Hausherren erhöhten im Anschluss aber den Druck und glichen auch nach 36 Minuten verdient zum 1:1 aus. Marcel Behrens brauchte nach einem Konter nur noch den Fuß in der Mitte hinzuhalten. Nils Klindworth brachte das Spiel mit seinem 2:1 endgültig noch vor dem Seitentausch zum Kippen. Nach einem Ballverlust von Felix Hoppe schraubte schließlich erneut Nils Klindworth das Ergebnis auf 3:1 in die Höhe (53.). Spätestens in diesem Moment war eine Vorentscheidung gefallen.

Emil Tepper fand kurz darauf seinen Meister im großartig reagierenden SVI-Schlussmann. Nick Stellmann vermochte den Abpraller nicht zu verwerten. Die Gäste machten anschließend auf und kassierten dadurch das 1:4 von Sebastian Fricke und das 1:5 von Jannik Klein. Joker Phillip Barnat sorgte nach einem Pass des ebenfalls eingewechselten Oguzhan Dalan mit einem feinen Solo nur noch für Ergebniskosmetik zum 2:5.