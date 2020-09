Pennigbüttel. Adrian Schmitz wehrte sich im Spitzeneinzel dabei nach Kräften – durch starke Netzangriffe kämpfte er sich nach verlorenem ersten Durchgang eindrucksvoll zurück in die Partie. Im Matchtiebreak musste er sich aber dennoch klar mit 3:10 geschlagen geben. Auch Timo Nackenhorst wusste durchaus zu überzeugen, die deutliche 2:6 und 2:6-Pleite spiegelte den engen Spielverlauf daher nicht wirklich wider. Philip Harms hatte gegen Kevin Forster hingegen keinerlei Chance, nicht ein einziges Spiel konnte Harms für sich entscheiden. Dafür zeigte Dominik Galrao-Sewtz eine bärenstarke Leistung: Mit variantenreichem Spiel und klugen Entscheidungen verdiente er sich einen souveränen Zweisatzerfolg.

Diese Vorstellung bestätigte Galrao-Sewtz an der Seite von Nackenhorst auch im Doppel. In einem herausragenden Duell mit vielen tollen Ballwechseln belohnten sich die beiden „Kometen“ mit einem 6:3 und 6:4 für ihren beherzten Auftritt. Da Schmitz und Simon Haßkamp gegen eingespielte Gegner aber wenig ausrichten konnten, stand am Ende dennoch die dritte Niederlage im vierten Spiel zu Buche.

Weitere Informationen

TV Schwanewede – SV Komet Pennigbüttel 4:2: Gröning – Schmitz 6:3, 2:6, 10:3; Cappelmann – Nackenhorst 6:2, 6:2; Forster – Harms 6:0, 6:0; Rutz – Galrao-Sewtz 0:6, 2:6; Gröning/Forster – Schmitz/Haßkamp 6:2, 6:1; Cappelmann/Schulz – Nackenhorst/Galrao-Sewtz 3:6, 4:6 JHG