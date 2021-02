Pennigbüttel. Der Einspruch des VfL Visselhövede gegen die Spielwertung in der Fußball-Bezirksliga 3 (Staffel 2) beim SV Komet Pennigbüttel wurde vom Bezirkssportgericht abgewiesen. Es bleibt demnach beim 5:0-Erfolg der Elf von Trainer Malte Jaskosch am Grünen Tisch. Der VfL Visselhövede war im Oktober 2020 zum Meisterschaftsspiel bei den Lila-Weißen nicht erschienen. Der Aufsteiger begründete die extrem kurzfristige Spielabsage damals damit, dass vier Spieler Kontakt zu einem angeblich Corona-Infizierten gehabt hätten. Der SV Komet Pennigbüttel und das Schiedsrichtergespann warteten seinerzeit vergeblich auf den VfL Visselhövede. Staffelleiterin Claudia von Kiedrowski (Etelsen) nahm nach dem Spielverzicht der Mannschaft aus dem Kreis Rotenburg eine 5:0-Spielwertung für den SV Komet Pennigbüttel vor. Der Einspruch des VfL Visselhövede wurde vom Vorsitzenden des Bezirksportgerichts inzwischen abgeschmettert. Rüdiger Wiegand (Rotenburg) gab in seinem Urteil der Vorgehensweise der Staffelleiterin Recht. Visselhövede wurde neben der 0:5-Wertung eine Geldstrafe für das Nicht-Antreten aufgebrummt.