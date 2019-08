Da schlägt es zum ersten Mal im Heilshorner Tor ein: Lilienthals Lars Isselbächer erzielt per Kopf das 1:0. (Guido Specht)

Landkreis Osterholz. Der SV Azadi gewann das Duell der Aufsteiger beim SV Aschwarden II dank eines tollen Freistoßtores von Joker Yunus Cakar mit 1:0. Der hoch gehandelte TSV Wallhöfen kam völlig überraschend mit 2:7 beim TSV Worphausen unter die Räder. Tim-Ove Diekmann lieferte beim 9:0-Erfolg seines SV Lilienthal-Falkenberg II über die Sportfreunde Heilshorn mit vier Toren und zwei Vorlagen eine tolle Leistung ab.

SV Aschwarden II – SV Azadi 0:1 (0:0): „Wir haben insgesamt zu viele Standardsituationen zugelassen“, kritisierte Aschwardens Coach Sven Grusewski. Der aus knapp 25 Metern von Yunus Cakar direkt verwandelte Freistoß sei für seinen Keeper Sven Levin unhaltbar gewesen. „Es ist traurig, dass wir immer erst einen Rückstand brauchen, um aufzuwachen“, so Grusewski. Niklas Fincke, Sönke Dahmen und Timo Brau hätten bei ihren guten Chancen auch noch ausgleichen können.

SV Lilienthal-Falkenberg II – SFR Heilshorn 9:0 (6:0): „Wir haben von A bis Z dominiert“, frohlockte Lilienthals Trainer Raoul Kanitz. Die Gastgeber setzten ihren Kontrahenten von der ersten Sekunde an unter Druck und führten nach zwölf Minuten auch bereits mit 3:0. „Besser hätten wir uns den Anfang nicht erträumen können“, sagte Kanitz. Der eingewechselte Finn Leiermann markierte beim 9:0 das Tor des Tages. Nachdem Constantin Haverland den Ball aus 30 Metern über die Abwehr gehoben hatte, überlupfte Leiermann SFR-Keeper Finn Hamdy.

TSV Dannenberg II – ASV Ihlpohl 5:3 (3:2): Die Platzherren ließen nach einer frühen 2:0-Führung die Zügel schleifen. „Vielleicht haben wir auch zu schnell geführt. Aber nach dem 2:2 sind wir dann wieder aufgewacht“, teilte TSV-Coach Steffen Mehrdorf mit. Dieser erfreute sich vor allem am Treffer zum 5:3. Kristoffer Schier leitete sein Tor mit einem Doppelpass mit Joker Roman Miekhonoshyn von der Mittellinie selbst ein. „Roman hat dabei einen starken Laufweg gezeigt“, urteilte Mehrdorf.

VfR Seebergen/Rautendorf – TuSG Ritterhude III 5:2 (3:1): Mit einem sehenswerten Heber eröffnete Seebergens Neuzugang Moritz Grotheer den Torreigen. Das 2:0 von Civan Ertem bereitete Tjark Lohmann mit einem Querpass vor. Mit einem 16-Meter-Schuss an den Innenpfosten markierte Thade Oldenburger das 3:1. Beim 4:2 verwandelte Lukas Rodenburg einen an ihm selbst verschuldeten Strafstoß. Besonders bemerkenswert war der Fernschuss aus 22 Metern in den Winkel von Moritz Grotheer zum 5:2.

TSV Worphausen – TSV Wallhöfen 7:2 (3:0): Der Gast musste auf Andreas Boger verzichten. Zudem gelang es den Hausherren, Johann Boger und Sergej Baitler weitestgehend auszuschalten. Mann des Tages war eindeutig Lucas Mastmeyer mit seinen vier Toren. „Lucas hat aber nicht nur wegen seiner Treffer stark gespielt“, lobte Worphausens Übungsleiter Alexander Pulliam seinen Goalgetter, den alle nur „Becker-Andi“ nennen. Wallhöfens Raimon Gusek hatte Glück, kein Gelb-Rot zu sehen.