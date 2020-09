SV Lilienthal Falkenberg Vereinswappen Wappen Logo (Frei)

Die Fußball-Saison steht in den Startlöchern. Am kommenden Wochenende sollen in ganz Niedersachsen die ersten Punktspiele angepfiffen werden. Auch in der Kreisliga Osterholz, die im Gegensatz zu vielen anderen Ligen als einheitliche Staffel ausgetragen wird, geht es wieder los. In unserem ersten Teil der großen Saisonvorschau liegt der Fokus auf den acht Teams, die von den meisten in der oberen Tabellenhälfte erwartet werden.

SV LILIENTHAL-FALKENBERG

„Die Mannschaft ist eine Familie geworden“, lobt Trainer Hassan Jaber das Binnen-Klima. Die Schoofmoor-Kicker schleppen jedoch einen Rucksack mit sich herum. Mit Nils Koehle (zum Landesligisten TSV Etelsen) hat einer der herausragenden Spieler die Kreisliga Osterholz verlassen. Mit Patrick Manig (Schulterbruch, mehrmonatiger Ausfall) und Arne Schlüter (Elternzeit, im Notfall am Start) gilt es, weitere Routiniers dauerhaft zu ersetzen. Mit jungen Kräften sollen die Verluste aufgefangen werden. Leon Barning, Tim-Ove Diekmann (beide eigene Reserve) und Anthony Schmid (aus Costa Rica zurück) hinterließen in der Vorbereitung bereits erste Spuren. „Das ist die Rakete an sich“, hält Hassan Jaber vor allem vom pfeilschnellen Tim-Ove Diekmann große Stücke. Für den Coach ist der Kader etwas dünn besetzt. So ist damit zu rechnen, dass Hassan Jaber selbst gelegentlich noch das Trikot überstreifen wird. „Wir hoffen, dass durch die Corona-Zeit alle Plätze tip-top sind“, freut sich Hassan Jaber auf Spiele auf sattgrünen Rasenflächen. Der Trainer des Viertplatzierten der Vorsaison traut neben den „üblichen Verdächtigen“ TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf und SV Blau-Weiß Bornreihe II auch einem Aufsteiger einen Platz in der Spitzengruppe zu. „Wallhöfen ist für eine Überraschung gut“, meint er.

TSG WÖRPEDORF-GRASBERG-EICKED.

Für Gregor Schoepe hat die Saisonvorbereitung nur eine eingeschränkte Aussagekraft. Phasenweise musste der Trainer des Rangsechsten der Vorsaison verletzungsbedingt auf sieben potenzielle Stammspieler verzichten. Mit Timon Schnakenberg, Yannik Worthmann und Marc Fricke waren darunter drei Eckpfeiler. „Sie bringen Stabilität rein“, ist Gregor Schoepe überzeugt. Ganz gelegen kommt es der TSG, dass ein Akteur, der vor Jahresfrist von einem schlimmen Sportunfall betroffen war, seine Leidenszeit hinter sich gelassen hat. „Jendrik Blanke ist topfit, er wird uns auf jeden Fall verstärken“, ist Gregor Schoepe froh, dass ein Leistungsträger mehr wieder zur Verfügung steht. Ohne große Ausfälle traut der Coach seinem Team viel zu. „Wenn alle Spieler fit sind, dann gehören wir bestimmt zu den Top drei“, meint er. Im Titelrennen steht für den Ex-Ottersberger ein Lokalrivale hoch im Kurs. „Die Lilienthaler haben schon eine Struktur für ihr Spiel“, deutet Gregor Schoepe an. Neben dem Platz macht der Trainer auch Fortschritte aus. „Es passiert viel im Umfeld“, erzählt der TSG-Coach. Auf dem Feld erwartet der Übungsleiter ein ausgeprägtes Wir-Gefühl. „Für mich geht es um die Gemeinschaft und den Teamgeist auf dem Platz“, sagt Gregor Schoepe. Darüber hinaus hofft der Trainer, dass seine Akteure im zweiten Jahr seiner TSG-Tätigkeit ein Stück reifer geworden sind.

SV ASCHWARDEN

Auf die Gegner der Deich-Kicker warten wieselflinke Spieler. Die Rot-Schwarzen dürften trotz des Verlusts von Aktivposten Luca Heißenbüttel (zum Bezirksligisten FC Hambergen) in der Breite an Tempo und Schnelligkeit zugelegt haben. „Luca Heißenbüttel ist ein extrem schmerzhafter Abgang. Sportlich wie menschlich. Den Abgang müssen wir im Kollektiv auffangen“, bekräftigt Sven Sohn. Für Sprinterqualitäten stehen die Neuzugänge. Ausnahmslos junge Kräfte heuerten in der Sommer-Wechselperiode an. Darunter mit Nick Stellmann (zuletzt FC Hansa Schwanewede) und Jasper Rippe (zuvor SV Eintracht Aumund II) zwei Heimkehrer. Der Trainer hat von beiden Neuzugängen eine hohe Meinung. „Nick soll in die Fußstapfen von Luca Heißenbüttel treten, Jasper kann super Fußball spielen“, merkt Sohn an. Seit rund zehn Jahren bekleidet Sven Sohn bereits den Trainerposten im Verein und verweist gleichzeitig auf ein gut funktionierendes Team. „Das klappt super. Wir ergänzen uns gut“, verbindet Sven Sohn eine enge Zusammenarbeit mit seinem Co-Trainer Torben Recker. Im Titelrennen sieht der Cheftrainer des Siebten der Spielzeit 19/20 auch sein Team involviert. „Ich behaupte, dass wir die Chance haben, oben mitzuspielen. Auf Grund der spielerischen Eindrücke rechne ich mit Lilienthal-Falkenberg. Die sehe ich vom Potenzial her ganz oben“, so sein Meisterschaftstipp.

SV BLAU-WEISS BORNREIHE II

Die Landesliga-Reserve setzt nach dem Abgang von Coach Julian Gelies (zum FC Hambergen) auf ein neues Trainergespann. Haupttrainer Enrico Berneking und Co-Trainer Marcus Schlösser (beide vom TSV Eiche Neu St. Jürgen) sind dabei, dem Tabellenfünften 19/20 ihre Philosophie zu vermitteln. „Wir haben uns sehr gut eingelebt“, gab es für Enrico Berneking keine großen Anpassungsprobleme. Durch die Coronakrise fehlt den Blau-Weißen wie so vielen Teams die ausgeprägte Wettkampfpraxis. „Man merkt die lange Pause“, meint Berneking. Er und Marcus Schlösser sehen eine ihrer Aufgaben darin, den Akteuren zu konstanten Leistungen zu verhelfen. „Wir haben uns die letzten Jahre angeschaut. Es fehlte die Kontinuität“, meint der Coach. Marlow Hinck und Marvin Witte wurden in die Erste befördert. „Wir haben zwei Leistungsträger verloren. Es braucht seine Zeit, das aufzufangen“, meint Berneking. Im Titelkampf setzt der Reservetrainer auf zwei ehemalige Bezirksligisten. „Lilienthal ist standesgemäß immer stark. Die Grasberger leben von ihrer Gemeinschaft. Vielleicht kommt noch eine Überraschungsmannschaft hinzu“, schätzt Enrico Berneking. Mit 26 Leuten sind alle Positionen praktisch doppelt besetzt.

SG PLATJENWERBE

Das Team von Jan-Hendrik Bosse musste nach dem Weggang einiger Schlüsselspieler einen kleinen Umbruch vollziehen. Den Tabellenneunten der Vorsaison haben Stammtorwart Tim Schumacher (zum TSV Eiche Neu St. Jürgen), Spielmacher Fynn Lütjen (zur SG Aumund-Vegesack) und Stoßstürmer Philip Hecke (zum SV Grün-Weiß Beckedorf) verlassen. „Der Stamm ist ja geblieben“, malt Jan-Hendrik Bosse keineswegs schwarz. Hoffnungsträger sind für den mit 29 Jahren jüngsten Coach der Kreisliga Osterholz zwei Rückkehrer und ein Neuzugang. Arne Hering (nach einjähriger Verletzungspause) und Konstantin Schäfer (aus Ecuador zurück) sind wieder an Bord. Can Kur (zuvor FC Hambergen) gilt als weiteres belebendes Element. „Arne Hering ist wieder fit, er soll unser Spiel lenken“, so Bosse. Mit Marcel Wilpert (zuvor DJK Germania Blumenthal) kam für die Defensive ein Zugang aus der Landesliga Bremen. Für die Offensive soll der schnelle Stürmer André Niedzulka neben Top-Scorer Jannis Fischer ein Garant dafür sein, dass das Team in der oberen Tabellenhälfte landet. Im Titelrennen erwartet der Übungsleiter viel Spannung. „Ich finde, dass es so eine richtige Übermannschaft gar nicht gibt“, meint Jan-Hendrik Bosse. Über den SV Lilienthal-Falkenberg kann sich der Coach kein großes Urteil erlauben, da die Platjenwerber in der vorherigen Saison gar nicht gegen die Schoofmoor-Kicker im Einsatz waren.

TSV DANNENBERG

Der Zwölfte des vergangenen Jahres steht in der Plicht, es besser zu machen. „Das Potenzial ist größer als das, was dabei rausgekommen ist“, erklärt Neu-Trainer Steffen Mehrdorf. Dabei stellen die Grün-Weißen mit Torwart Ruven Voß und Turbodribbler Sebastian Schriefer zwei der Top-Spieler der Kreisliga Osterholz, zudem mit Patrick Schriefer einen echten Spielmachertypen. „Wir sind sehr froh, dass Ruven bei uns spielt. Sebastian bringt viel Geschwindigkeit und Erfahrung mit, Patrick ist unser Herz und unsere Lunge“, lobt Steffen Mehrdorf. Darüber hinaus steht mit Tim Rohlfs ein Akteur im Kader, der, sofern er langfristig von Verletzungen verschont bleibt, regelmäßig als Torschütze auftauchen dürfte. Sehr gut ist bei den Dannenbergern die Einstellung zu den Übungseinheiten. „Es sind immer um die 20 Leute beim Training“, ist Steffen Mehrdorf begeistert. Auf Jan-Phillip Thölken wartet indes eine lange Zwangspause (Kreuzbandriss). Die vorrangige Aufgabe sieht der Neu-Trainer darin, seinem Team Konstanz auf dem Platz einzuimpfen. Daran haperte es in der Vergangenheit oft. Im Titelkampf hält der Übungsleiter viel von einem Lokalrivalen. „Der SV Lilienthal-Falkenberg hat eine ziemlich junge, gute Truppe. Der Verein setzt auf die Jugend. Das wird sich irgendwann bemerkbar machen“, findet Mehrdorf.

TSV EICHE NEU ST. JÜRGEN

Geradezu ins Schwärmen gerät der Neu-Trainer im Vorfeld der Saison von den vorherrschenden Bedingungen. „Der Rasen in Neu St. Jürgen sucht seinesgleichen im Kreis“, sagt Daniel Mathies. Der Übungsleiter steht vor der Herausforderung, den Eiche-Umbruch zu bewältigen. Stammkräfte haben sich verabschiedet. Mit Torwart Marcus Schlösser (Co-Trainer SV Blau-Weiß Bornreihe II), Julian Buhl (zum FC Hambergen) und Tim Thölken (zum SV Blau-Weiß Bornreihe I) zog es allein drei Defensivkräfte woanders hin. Der Umbruch benötigt beim Dritten der Serie 19/20 seine Zeit. Mit Nico Grimm, Jonah Schröder und Julian Thoden plagten sich drei weitere Defensivspieler zuletzt mit einer Blessur herum. „Wir haben ein straffes Anfangsprogramm, wollen uns in der Saison festigen“, deutet Daniel Mathies an. Eingeschränkt zur Verfügung stehen dürfte mit Daniel Grimm ein Stürmerfuchs. Der erfahrene Angreifer liebäugelt auch mit regelmäßigen Einsätzen im Altherrenteam. Im Meisterschaftskampf rechnet der Eiche-Coach fest mit einem Vereinstrio. „Der SV Lilienthal-Falkenberg hat einen Namen, vor drei bis vier Jahren in der Bezirksliga für Furore gesorgt. Wörpedorf sollte man auch auf dem Zettel haben. Bei Bornreihe II muss man schauen, was mit dem neuen Trainer geht“, äußert sich Daniel Mathies zum Titelrennen. Der neue Eiche-Trainer legt besonderen Wert auf Disziplin, das Umsetzen von Vorgaben sowie Trainingsfleiß.

TUSG RITTERHUDE II

Trainer Maik Machnacz bietet sich mit einem Aufgebot von 27 Akteuren eine große Auswahl. Mit Marco Grahl (zur SVGO Bremen), Norman Naporra (Umzug) und Tim Napiwotzki (aufgehört) hat der Rangachte der Serie 19/20 wichtige Spieler verloren. Diese Abgänge bieten immerhin die Chance, dass andere Akteure aus dem Schatten treten und mehr Verantwortung auf dem Feld übernehmen. „Ich verlange von dieser Mannschaft ein bisschen mehr“, waren die Eindrücke der abgelaufenen Saison 19/20 und der Testphase 20/21 für den Coach nicht sonderlich zufriedenstellend. Zu oft ließ das Team Punkte gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenregion liegen. Für eine Verbesserung erscheint zudem die Torausbeute ausbaufähig. Luft nach oben sieht der Trainer auch in der Trainingsbeteiligung. Schichtarbeiter und Spieler mit Nachwuchs standen einer regelmäßig großen Trainingsbeteiligung in der Vorsaison etwas im Weg. Maik Machnacz rechnet mit einem spannenden Titelkampf. „Es ist fast alles auf Augenhöhe“, findet der Reservecoach. Ein echter Titelfavorit ist für Übungsleiter nicht erkennbar. Lilienthal, Wörpedorf, Platjenwerbe und Bornreihe II traut Maik Machnacz eine gute Rolle zu. Kein Jubel kam derweil für die TuSG-Reserve auf, nachdem sie per Losentscheid zum Kreispokalsieger 2019/20 ernannt wurde. „Dafür haben wir nichts bekommen“, hält sich bei Machnacz die Freude darüber in starken Grenzen.

Weitere Informationen

SV Lilienthal-Falkenberg

Abgänge: Nils Koehle (TSV Etelsen), Sinan Schausberger (TSV Dannenberg), Marcel Helm (aus privaten Gründen), Marvin Buscher (zum Boxen gewechselt), Fynn Jansen, Jonas Kielbeck, Maru Vogel (alle eigene Reserve), Konstantin Gaber (Torwarttrainer), Dennis Reichle (aus beruflichen Gründen), Marc Gaber (nach Frankfurt/Main umgezogen), Janik Hüsing (Pause)

Zugänge: Kristof Leyk (reaktiviert), Anthony Schmid (aus Costa Rica zurück), Tim Ove-Diekmann, Lars Isselbächer, Leon Barning (alle eigene Reserve)

Restkader: Fynn Bedau, Malte Börtzow, Christian Haar, Nico Apitz, Hannes Deismann, Andrej Ebert, Kai Kansmeier, Christian Lübsin, Fabian Lübsin, Patrick Manig, Nils Markowsky, Yannik Niemann, Malik Raho, Arne Schlüter, Serdar Sengül, Luca Stel, Peer Wehking

Trainer: Hassan Jaber

Co-Trainer: Pascal Kehlenbeck

Saisonziel: Aufstieg

Titelfavorit: SV Lilienthal-Falkenberg

TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf

Abgang: Benny Benaiges von Zatorski (Pause)

Zugänge: Sebastian Sohn (VfR Seebergen/Rautendorf), Marcel Grimsehl, Malte Kück (beide eigene Reserve)

Restkader: Alik Goldschmitt, Leonard Behrens, Patrick Behrens, Jendrik Blanke, Alexander Fahrenholz, Marc Fricke, Tim Iffländer, Sven Kolpin, Keysedin Kurnaz, Bernhard Linnenbaum, Erik Marks, Jan-Christopher Schersell, Bjarne Schnakenberg, Timon Schnakenberg, Nico Schulze, Fabian Wacker, Julian Wacker, Jannes Werk, Yannik Worthmann

Trainer: Gregor Schoepe

Co-Trainer: Günter Schnakenberg

Saisonziel: besser als Platz sechs

Titelfavorit: SV Lilienthal-Falkenberg

SV Aschwarden

Abgänge: Luca Heißenbüttel (FC Hambergen), Marco Garner (eigene Reserve), Anthony Hinrichs (Ziel unbekannt)

Zugänge: Nick Stellmann (FC Hansa Schwanewede), Jasper Rippe (SV Eintracht Aumund II), Adrian Hinrichs (JFV Staleke U18), Florian Tittje, Mattis Wiechers (beide TSV Meyenburg U19)

Restkader: Jannis Zinke, Daniel Bolte, Marco Bullmahn, Jani Cammann, Torben Grzeschik, Christoph Hotes, Steffen Hotes, Leon Humborg, Nico Köster, Noah Ley, Bobby Menzel, Michael Müller, Rene Nowak, Nino Schulze, Thorsten Vethacke, Marvin Zinke

Trainer: Sven Sohn

Co-Trainer: Torben Recker

Saisonziel: Top fünf, sowie attraktiven Fußball bieten

Titelfavoriten: SV Lilienthal-Falkenberg, SV Blau-Weiß Bornreihe II

SV Blau-Weiß Bornreihe II

Abgänge: Marlow Hinck, Marvin Witte (beide eigene Erste)

Zugänge: Noah Müller (VSK Osterholz-Scharmbeck II), Christian Roschen (TSV Worphausen), Julian Witte (TSV Steden/Hellingst), Yannick Vrampe (zurück vom Auslandsaufenthalt), Martin Küstner (eigene Erste)

Restkader: Phillip Behrens, Carsten Bellmann, Felix Ahrens, Oliver Bammann, Felix Behrens, Nico Ehrichs, Niklas Flathmann, Robin Hilker, Tarek Hinck, Alexander Kück, Finn Kück, Henrik Nass, Torben Nass, Oliver Pleuß, Lucas Rathje, Kjell Scheper, Felix Walter, Frederik Winters, Mika Wohltmann, Tjark Wischhusen, Andre Wrodnig

Trainer: Enrico Berneking

Co-Trainer: Marcus Schlösser

Saisonziel: Platz 1 bis 3

Titelfavoriten: SV Lilienthal-Falkenberg, TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf

SG Platjenwerbe

Abgänge: Matteo Beck (pausiert), Philip Hecke (SV Grün-Weiß Beckedorf), Fynn Lütjen (SG Aumund-Vegesack), Tim Schumacher (TSV Eiche Neu St. Jürgen)

Zugänge: Joshua Bokelmann (ASV Ihlpohl II), Can Kur (FC Hambergen), Rafael Stasiak (SG Beverstedt), Marcel Wilpert (DJK Germania Blumenthal)

Restkader: Malte Kathage, Dominik Libawski, Jonas Behrens, Lukas Behrens, Focke Benter, Gavin Bergmann, Jannik Fehrmann, Jannis Fischer, Henrik Gerken, Arne Hering, Fynn Kathage, Bennet Koschade, Maurice Kranz, Daniel Lindemann, Fynn Müller-Rulfs, André Niedzulka, Constantin Schäfer, Hinerk Schiefner, Marcel Vintiss, Finn Windel, Moritz Wolf, Wael Youssef

Trainer: Jan-Hendrik Bosse

Co-Trainer: Stefan Schellhase

Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz

Titelfavorit: SV Lilienthal-Falkenberg

TSV Dannenberg

Abgänge: Thees Albrecht (MTV Bokel), Dennis Blanken, Marten Blome, Philipp Schriefer (alle Fußballpause)

Zugänge: Sinan Schausberger (SV Lilienthal-Falkenberg), Leon Wahren (VSK Osterholz-Scharmbeck U19), Jan Stöver, Timo Neumann, Luca Pingel, Yannick Grube, Phil Hahnenfeld (alle eigene Reserve), Maris Meyerdierks, Kevin Wagner, Nico Flachsenberger, Paul Kroll, Lukas Nahrstedt (alle eigene Jugend)

Restkader: Ruven Voß, Stefan Krentzel, Julian Ambrosi, Andre Berg, Arne Blome, Florian Böschen, Dennis Brahms, Jörg Ellerbrock, Dennis Gmerek, Tobias Klisch, Tim Klischies, Niklas Kühne, Eike Lück, Aljoscha Miesner, Tim Rohlfs, Jendrik Schloo, Patrick Schriefer, Sebastian Schriefer, Tom Seelow, Jan-Phillip Thölken

Trainer: Steffen Mehrdorf

Co-Trainer: Thomas Barth

Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz

Titelfavorit: SV Lilienthal-Falkenberg

TSV Eiche Neu St. Jürgen

Abgänge: Julian Buhl (FC Hambergen), Tim Thölken (SV Blau-Weiß Bornreihe), Marcus Schlösser (Co-Trainer SV Blau-Weiß Bornreihe II), Vladimir Winschu (Alte Herren), Christian Brose, Joshua Sojka, Florian Wendelken (alle Ziel unbekannt)

Zugänge: Tim Schumacher (SG Platjenwerbe), Dominik Giessler (FC Worpswede), Janis Becker (SV Hüttenbusch), Denis Berisha (FC Worpswede II), Finn Hamdy (Sportfreunde Heilshorn II), Fabio Strub (zuletzt pausiert)

Restkader: Oliver Strub, Jonas Brünjes, Niklas Buhl, Marco David, Germain Gondlach, Daniel Grimm, Nico Grimm, Sebastian Grimm, Andre Kück, Marcel Müller, Jonah Schröder, Julian Thoden

Trainer: Daniel Mathies

Co-Trainer: Olaf Murken

Saisonziel: Mannschaft entwickeln, im besten Fall einstelliger Tabellenplatz

Titelfavoriten: SV Lilienthal-Falkenberg, TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf, SV Blau-Weiß Bornreihe II

TuSG Ritterhude II

Abgänge: Marco Grahl (SVGO Bremen), Norman Naporra (Umzug), Tim Napiwotzki, Dennis Schreck (beide aufgehört)

Zugänge: keine

Restkader: Nick Rode, Rizvan Abataev, Dennis Arenthold, Sebastian Bortmann, Michael Czempik, Jannik Ewald, Mirko Gatz, Kristof Grahl, Tim Grahl, Tobias Jahn, Bjarne Koch, Lars Lünsmann, Marius Marowski, Daniel Nowotny, Patrik Plasa, Tom Porsch, Nils Ringe, Christopher Schütte, Steffen Schrage, Tim-Daniel Schwark, Kim Sulinski, Marvin Tietje

Trainer: Maik Machnacz

Co-Trainer: Nils Ringe

Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz

Titelfavorit: keine Angabe RT