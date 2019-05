Zeigte ein starkes Spiel, nicht nur wegen seiner zwei Tore: Nils Koehle (Archivbild). (Wiebke Denker)

Lilienthal. Als Nils Koehle mit einem herrlichen Pass in die Tiefe bedient worden war, schnurstracks auf das Tor des TSV Etelsen zusteuerte, das Leder am Keeper vorbeilegte und noch den einen entscheidenden Moment zögerte, ehe er den Ball an ihm zum 3:0 (0:0)-Siegtreffer vorbeischob, kannte der Jubel beim SV Lilienthal-Falkenberg keine Grenzen. Dabei wusste der abstiegsbedrohte Fußball-Bezirksligist zu diesem Zeitpunkt gar nicht, ob ihm dieses Ergebnis im Fernduell mit dem 1. FC Rot-Weiß Achim so viel helfen würde. Aber das war in diesem Moment völlig egal. Die Lilienthaler freuten sich so oder so – und werden sich noch mehr gefreut haben, dass die Achimer nicht über ein 1:1 gegen den TSV Bassen hinauskamen.

Damit sind die Lilienthaler wieder zurück im Geschäft im Kampf um den Klassenerhalt – wovon vorher nicht unbedingt auszugehen war. Hätten die Achimer gewonnen, wäre die Ausgangsposition unverändert schlecht geblieben. Der Abstand hätte weiterhin bei drei Punkten gelegen. Nun aber beträgt der Rückstand nur einen Zähler, was im Umkehrschluss bedeutet, dass der ärgste Konkurrent, der am nächsten Sonnabend den ATSV Scharmbeckstotel empfängt, sein finales Saisonspiel ebenfalls gewinnen muss.

Voll des Lobes

Interimstrainer Pascal Klinckradt war nach dem Schlusspfiff jedenfalls voll des Lobes ob des Auftritts seines Teams. „Wir haben hier nicht gewonnen, weil Etelsen so schwach war, sondern wir so stark“, hielt Klinckradt fest. Die Hausherren hätten während der 90 Minuten „mindestens fünf Tore“ erzielen müssen, schob er nach. Schon in der ersten halben Stunde hatten die Hausherren durch Arne Schlüter und Peer Wehking gute Möglichkeiten auf dem Fuß, ließen ihre Chancen jedoch ungenutzt verstreichen. Die Gäste hingegen besaßen mehr Ballbesitz, brachten aus diesem aber kaum Gefährliches zustande.

Dann kam die zweite Halbzeit, in der die Hausherren ihren bis dato couragierten Auftritt sogar noch toppen konnten. Sie waren aber auch griffig, die Lilienthaler. Setzten jedem Ball nach, erst recht, wenn dieser verloren ging. Und sie traten mutig auf, wie Luca Stel oder Nils Koehle, die sich bei Angriffen auch in die Eins-gegen-eins-Situationen trauten. So war eine starke Einzelaktion von Koehle, der – nachdem er sich gegen zwei Mann durchgesetzt hatte – aus spitzem Winkel scheiterte so etwas wie eine Initialzündung (48.). Aus identischer Position traf der sehr auffällige Koehle schließlich zur umjubelten Führung (65.). Ein Treffer, der zur Hälfte allerdings auch Peer Wehking zuzuschreiben war, denn sein energisches Nachsetzen ermöglichte erst die spätere Möglichkeit.

Es blieb ein Spiel, in dem die Lilienthaler mit viel Kampf, Leidenschaft und Willen den klar favorisierten Gästen, die den dritten Platz einnehmen, den Schneid abkauften. Zwar verzeichneten sie durch Lasse Müffelmann ausgerechnet kurz vor dem 0:1 einen Schuss an die Latte (64.), aber das war's dann auch schon aus Etelser Sicht. Es übernahm fortan wieder „LiFa“ die Kontrolle. Und erhöhte sogar auf 2:0 (72.). Allerdings hätte das Tor von Kai Kansmeyer, der das Leder aus halblinker Position mit etwas Glück unter den Oberkörper von TSV-Keeper Patrick Balcerak über die Linie bugsierte, nicht zählen dürfen. Dem Tor war ein klares Festhalten an Christian Heusmann vorausgegangen.

Die Gäste beschwerten sich beim schwachen Schiedsrichter Ole Mehrtens (Beverstedt) zurecht. Mehr als einen gut getretenen Freistoß von Justin Gericke brachten sie allerdings nicht mehr zustande. Der Schlusspunkt war vielmehr dem starken SV Lilienthal-Falkenberg vorbehalten. „Wir konzentrieren uns weiterhin nur auf uns“, gab Interimscoach Klinckradt nach der Partie bekannt. Was gegen den TSV Etelsen geholfen hat, soll nun auch im Saisonfinale beim SV Komet Pennigbüttel helfen.