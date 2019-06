Das drittletzte Spiel gegen den 1. FC Rot-Weiß Achim war nicht nur das erste von Hassan Jaber (gelbes Trikot) als Spielertrainer des SV Lilienthal-Falkenberg, sondern zugleich ein entscheidendes. Am Ende sprang nur ein 1:1 heraus. (Björn Hake)

Lilienthal. Das Kind ist in den Brunnen gefallen, der SV Lilienthal-Falkenberg ist aus der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 abgestiegen. Diese Nachricht zählt unbestritten zu den größten Überraschungen in dieser Saison. Weil es wirklich niemand vorhersehen konnte bei einem Team, das eigentlich viel zu gut ist, um in den Abstiegssog zu geraten. Aber es entwickelte sich in gewisser Weise eine (negative) Eigendynamik, aus der die Lilienthaler nicht mehr herausfanden. Und das, obwohl sie bis zum letzten Spieltag die Chance hatten, die Klasse zu halten.

Dieser finale Spieltag war in der Tat etwas Besonderes. Außer „LiFa“ hätte es noch drei weitere Teams erwischen können. Und was vorher keiner ahnen konnte: den Lilienthalern hätte sogar nur ein Punkt gereicht, um den Ligaverbleib zu sichern. Der SV Ippensen verlor sein Spiel genauso wie der FSV Langwedel-Völkersen, und da das Spiel des dritten Abstiegskonkurrenten im Bunde, den 1. FC Rot-Weiß Achim, abgebrochen wurde und aller Voraussicht nach gegen ihn gewertet wird (eine offizielle Bestätigung steht noch aus, Anm. d. Red.), hätte ein Zähler in der finalen Partie beim SV Komet Pennigbüttel aufgrund des besseren Torverhältnisses bereits gereicht. Ein Zähler, der mehr als machbar gewesen wäre.

In der Annahme, gewinnen zu müssen und ohne Kenntnis vom parallel abgebrochenen Spiel in Achim zu haben, spielten die Lilienthaler jedoch auf Sieg – und verloren die Partie am Ende noch mit 0:1. Sie hatten alles riskiert und alles verloren. Jetzt ist es, wie es ist. „Es ist abgehakt“, bekräftigt Hassan Jaber zwei Wochen nach dem Abstieg. Der neue Trainer des SV Lilienthal-Falkenberg stieß zum Team, als nur noch kaum Hoffnung bestand. „Wir waren eigentlich schon fünf Spieltage vor dem Ende abgestiegen“, meint Jaber rückblickend. In den verbleibenden drei Partien wirkte er bereits als Spielertrainer mit. Zu diesem Zeitpunkt war die Mannschaft erstmals auf einen Abstiegsplatz gerutscht und musste im anschließenden Spiel gegen Achim unbedingt gewinnen, um die Plätzen mit den Konkurrenten zu tauschen – und kam trotz langer Überzahl nicht über ein 1:1 hinaus. Das war's – hatte jeder gedacht, doch dann schlugen die Gelb-Blauen am vorletzten Spieltag wider Erwarten den TSV Etelsen mit 3:0. Alles war wieder möglich. Dann folgte die Partie in Pennigbüttel – mit bekanntem Ausgang.

Die Aufholjagd kam zu spät. Hassan Jaber auch. Das meint er zumindest, ohne zu arrogant klingen zu wollen. „Aber wenn ich von Anfang an Trainer gewesen wäre, dann wären wir nicht abgestiegen“, erklärt der 35-Jährige selbstbewusst. Er hatte den Eindruck, dass die Mannschaft zu sehr sich selbst überlassen wurde, vor allem den jüngeren Spielern zu viel Verantwortung aufgebürdet und zu sehr an ihnen festgehalten wurde – zulasten einer gesunden Hierarchie. Mit der Folge, dass eine Mannschaft auf dem Platz stand, die nicht wirklich an die eigene Schmerzgrenze (oder darüber hinaus) gegangen ist.

Für Hassan Jaber ist nun das eingetreten, was er vor dem Saisonfinale noch als „unvorstellbar“ beschrieb: Kreisliga. Der neue Trainer und das Team haben und wollen sich aber nicht lange im eigenen Mitleid baden. Bereits bei der Abschlussfeier, am Abend nach dem feststehenden Abstieg, sei die Stimmung wieder gut gewesen, erklärt Jaber. Man könnte die Stimmung auch mit einem „jetzt erst recht“ umschreiben. „Es haben viele zugesagt, die eigentlich wegwollten“, erzählt Hassan Jaber. Zwar muss die Mannschaft die bereits seit Längerem feststehenden Abgänge von Marvin Hüsing (TSV Bassen), Tom Meierdierks (SV Blau-Weiß Bornreihe) und Betrand Bingana (Habenhauser FV) verkraften, der Rest hat jedoch seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Inklusive des heiß umworbenen Nils Koehle.

„Auch er“, bestätigt Hassan Jaber nicht ohne Stolz. „Er wollte nicht als Absteiger gehen“, so Jaber über den fest mit dem Verein verwurzelten Koehle. Und außerdem seien beide gut miteinander befreundet. Auch Thomas und Meike Koehle, die ehrenamtlichen Helfer, gehören zum Inventar des Klubs. Deshalb freut sich Jaber über deren Bleiben beinahe genauso sehr, wie über die Zusage des Leistungsträgers. „Sie sind nicht zu ersetzen“, bekräftigt er. Es hat sich in personeller Hinsicht jedoch noch mehr getan bei den Gelb-Blauen.

So werden Patrick Manig (TSV Dannenberg), Marcel Helm (FC Worpswede), Andrej Ebert (TSV Worphausen), Denis Reichle, Ahmet Zirek (beide ohne Verein) sowie die A-Jugendlichen Sinan Schausberger, Umut Topcu, Christian Lübsin, Finn Bedau, Fynn Jansen, Hannes Deismann, Malik Raho und Maru Vogel das Team verstärken. Und der Lilienthaler Coach stellt klar: „Bei mir zählt nur die Leistung.“ Für die Mannschaft könne es nur um den Wiederaufstieg gehen, die stärker gewordene Kreisliga macht ihm keine Angst. Jaber: „Wir haben einen großen Kader, breiter aufgestellt als andere. Wenn wir es diese Saison nicht schaffen, dann eben in der nächsten.“

Weitere Informationen

Die Kaderübersicht: Kai Kansmeyer (31 Einsätze/4 Tore), Jules Bertrand Bingana (28/18), Nils Koehle (28/9), Luca Tom Stel (28/8), Tom Meierdierks (28/1), Arne Schlüter (24/0), Marc Gaber (24/0), Nico Apitz (24/0), Yannik Niemann (24/0), Peer Wehking (23/3), Fabian Lübsin (23/3), Marvin Hüsing (21/1), Konstantin Gaber (21/0), Serdar Sengul (16/2), Corvin Kloß (16/0), Marvin Buscher (12/4), Janik Hüsing (12/0), Daniel Kruse (11/0), Christian Haar (8/0), Jean-Michel Pongue (6/0), Umut Topcu (5/0), Junior Chi Njuche (5/0), Idriss Tchameni (4/0), Malte Börtzow (3/0), Christian-Uwe Lübsin (3/0), Hassan Jaber (3/0), Dominik Andric (3/0), Philip Derwall (2/0), Malik Raho (1/0) DSC