Trug sich in die Torschützenliste ein: Christoph Oberschelp vom SV Löhnhorst. (Dohr)

Dannenberg. In einem Neun-Tore-Spektakel konnte sich der SV Löhnhorst beim TSV Dannenberg mit 6:3 (3:0) durchsetzen und damit vorerst die Tabellenspitze sichern. Bereits in der dritten Spielminute überwand Löhnhorsts Chris Hybsz TSV-Keeper Ruven Voß, ehe Christoph Oberschelp nach 17 Minuten das 0:2 folgen ließ.

Hybsz schraubte das Ergebnis noch vor der Pause auf 0:3 (36.). „Ich habe der Mannschaft in der Halbzeit viel Mut zugesprochen“, so Dannenberg-Trainer Kai Schnur, der angab, dass Löhnhorst es „sehr geschickt“ gemacht habe. Für eine kurze Zeit haben seine Mannschaft und er auch noch einmal Mut geschöpft, denn Sebastian Schriefer traf zum 1:3-Anschluss. Doch das 1:4 durch Chris Meißner nach einer Ecke (65.) war der „Genickbruch“ (Schnur) für die wiedererstarkten Dannenberger. „Es war bei diesen Temperaturen dann auch sehr schwierig“, so Schnur angesichts des hochsommerlichen Wetters. Thees Albrecht (68.) und Aljoscha Miesner (88.) sorgten noch für etwas Ergebniskosmetik, während auf der anderen Seite Lukas Versen (73.) und Hybsz noch einmal trafen (90.). „Leider haben wir von den sechs Gegentoren dem Gegner gleich mehrere selbst aufgelegt, sonst wäre sicher mehr drin gewesen“, meinte Kai Schnur.