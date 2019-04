Doppelpacker Marek Entelmann erzielte gegen Heeslingen II beide Treffer. (von Lachner)

Pennigbüttel. Der SV Komet Pennigbüttel entpuppt sich als Meister des Improvisierens. Einmal mehr musste der Fußball-Bezirksligist im Dienstagabend-Spiel gegen den Heeslinger SC II auf etliche Spieler verzichten. „Dieses Mal sind wir wirklich mit dem allerletzten Aufgebot angetreten“, meinte Marco Meyer. Und obwohl der Komet-Coach in seiner Startformation abermals notgedrungen vier Veränderungen vornehmen musste, nicht auf seine angestammte Viererkette und beide Sechser zurückgreifen konnte, setzten sich die Gastgeber gegen die Oberliga-Reserve mit 2:0 (1:0) durch. Oder gerade deshalb?

Das ist ja das Verblüffende bei den Lilahemden. Obwohl die Personalsituation seit dem Ende der Winterpause mehr als angespannt ist, stimmt die Ausbeute. Aus den sechs zurückliegenden Spielen fuhr der Bezirksligist vier Siege ein, die beiden Niederlagen handelte er sich gegen Tabellenführer TSV Ottersberg und den Rangzweiten FC Hambergen ein, also Mannschaften, gegen die man durchaus verlieren kann. „Wobei wir auch gegen Hambergen etwas hätten mitnehmen müssen“, rief sich Meyer die Partie ins Gedächtnis zurück. Seine Erklärung, weshalb sein Team der widrigen Personalsituation so gut trotzt? „Die Mannschaft hat Charakter“, sagte Meyer. Andere Teams wären an den Umständen zerbrochen, hätten sie als Ausrede für schlechte Ergebnisse nehmen können. Pennigbüttel indes scheint die Umstände eher zusammengeschweißt zu haben.

Erwünscht ist diese Malaise freilich nicht, und ein Ende scheint nicht wirklich in Sicht. Für das Spiel gegen Heeslingen II meldeten sich nach längerer Verletzungspause Kevin Rapp und Florian Lührssen wieder einsatzbereit, beziehungsweise musste Trainer Marco Meyer sie einsetzen, weil eben akuter Notstand herrschte. Allerdings musste er die beiden Rekonvaleszenten verletzungsbedingt wieder auswechseln. „Das ist ja auch klar, dass sie nicht wieder komplett fit sein können. Aber es ging nicht anders. Jetzt fallen sie vermutlich wieder aus, das ist ein Teufelskreis“, stöhnte Meyer.

In der Anfangsphase benötigten die „Kometen“ noch Zeit, ins Spiel zu finden. Die Gäste kombinierten sicher und beeindruckten zum Teil durch „One-touch-Fußball“, kamen aber fortwährend nicht wirklich zwingend in die Pennigbütteler Box. Zumal sich die Meyer-Mannen mit zunehmender Dauer immer besser in die Partie kämpften, bissig am Gegenmann waren. „Taktisch, technisch und was das Positionsspiel angeht, war Heeslingen komplett überlegen. Aber wir waren immer präsent und haben Heeslingen entnervt“, beobachtete der Komet-Coach. In der Summe zählte er zwei Distanzschüsse von Heeslingens Syuleyman Shakirov, die beide knapp über das Gehäuse flogen. Mehr nicht.

Zwar brannten die Hausherren selbst auch kein Offensivfeuerwerk ab, versuchten aber immer wieder, Nadelstiche zu setzen. Mit Erfolg: Nach einem schnell ausgeführten Einwurf blockte Tim Weinmann das Leder gut ab und legte auf Marek Entelmann ab, dessen Schuss im linken unteren Eck landete (41.). Zum Matchwinner avancierte Entelmann endgültig in der 78. Minute, als er direkt in den Winkel traf. Zuvor hatte Amed Fadika schon eine sehr gute Kopfballmöglichkeit ausgelassen.

Weitere Informationen

SV Komet Pennigbüttel – Heeslinger SC II 2:0 (1:0)

SV Komet Pennigbüttel: Bötjer; Lühr, Monsees, Fadika, Weinmann, van Bree, Zelesov, Lührsen (63. Rapp/90.Kirchhoff), Michaelis, Entelmann, Thiel

Tore: 1:0 Marek Entelmann (41.), 2:0 Marek Entelmann (78.)

Schiedsrichter: Tom Stadtlander DSC