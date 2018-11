Bester Worphauser war Sven Müller. Dieser wiederholte mit seinen 579 Ringen sein Resultat aus dem ersten Wettkampf.

Müller kratzt damit als Vierter des Einzelklassements am Podest. Sein Teamkollege Norbert Lindenstrauß verbesserte sich mit 576 Ringen gleich um zwölf Ringe gegenüber dem Serienauftakt und stieß damit als Achter in die Top Ten der Einzelwertung vor. Dritter Worphauser im Bunde war Herbert Fedderwitz mit seinen 566 Ringen. Der SV Heidberg-Falkenberg rückte mit 1717 Ringen auf Platz zwei der Gruppe A vor, profitierte dabei aber auch davon, dass der SV Axstedt schießfrei war. Heidbergs Manfred Meyer vermochte mit seinen 574 Ringen nicht mehr ganz an das Spitzenniveau des ersten Wettkampftages (579) heranzureichen.

Dafür steigerte sich Heinz Pape auf 573 Ringe. Das Team komplettierte Mario Bornemann mit seinen 570 Ringen. Seinen Saisoneinstand feierte der SV Worpswede mit 1697 Ringen. Hans-Werner Bremer und Heinz Sackmann verbuchten mit 569 beziehungsweise 568 Ringen ordentliche Ergebnisse. Auch Alfred Girschner stand dem mit seinen 560 Ringen in kaum etwas nach. In der Gruppe B gibt der SV Lilienthal den Ton an. Der Vorsprung auf den zweitplatzierten Meyenburger SV schrumpfte allerdings auf sechs Ringe zusammen. Bester Lilienthaler war diesmal Harald Kohlmann.