Mit dem SC Borgfeld weiter auf Titelkurs: Marc-Patrick Tietjen. (Werner Maass)

Borgfeld. Für den SC Borgfeld hätte die schwierige Aufgabe im Auswärtsspiel beim TuS Komet Arsten durchaus mit einer empfindlich-schmerzhaften, weil unnötigen Niederlage enden können. Allerdings versäumte TuS-Stürmer Maik Ahlers, das zu tun, was ihm sein Gegenüber Christopher Taylor erneut mit Bravour vormachte: Nahezu ohne großartigen Vorlauf erzielte der Top-Torjäger der Fußball-Landesliga Bremen den erlösenden Führungstreffer für den weiterhin unangefochtenen Liga-Primus (54.) – und avancierte durch seinen zweiten Treffer (90.) letztlich mal wieder zum Matchwinner für sein Team. "Wir hatten in der ersten Hälfte etwas Probleme, ins Spiel hinein zu finden", konstatierte SC-Trainer Ugur Biricik nach dem Schlusspfiff, "aber insgesamt hatten wir deutlich mehr Chancen und haben auch verdient gewonnen."

Der erste Durchgang verlief aus Sicht des Borgfelder Trainers zunächst "sehr zögerlich, obwohl wir schon ein klares Übergewicht hatten", erläuterte Biricik. Dennoch schafften es sie Gäste nicht, ihre spielerisches Überlegenheit in Tore umzumünzen. Nachdem die ersten zehn Minuten vor sich hin plätscherten, dürften sich die Gäste bei SC-Keeper Rico Sygo bedanken, der in der Folge zweimal in höchster Not gegen Arstens agilen Außenstürmer Maik Ahlers retten konnte (9./14.). "Trifft er", zeigte Biricik überzeugt, "verlieren wir das Spiel mit großer Wahrscheinlichkeit."

Vor dem Tor zu fahrlässig

Die erste Borgfelder Großchance kam aus heiterem Himmel, nach einer scharfen Hereingabe von der rechten Seite vergab Taylor diese gute Möglichkeit (20.). Anschließend erspielten sich die Wümme-Kicker eine Vielzahl an weiteren guten Chancen, die allerdings fast schon fahrlässig vergeben wurden. "Neben unserem schleppenden und trägen Spielaufbau in der ersten Halbzeit ist die mangelhafte Chancenverwertung das Einzige, das ich heute zu bemängeln hätte", so Biricik, "das können wir besser."

Das sah man auf Seiten der Gastgeber ähnlich, TuS-Coach Steffen Dieckermann klagte an der Seitenlinie mehrfach über gute Gelegenheiten, die seine Spieler vergaben. "Es hätte durchaus auch 2:2 stehen können", meinte er, dass torlose Remis zur Halbzeit geht in Ordnung." Mit dem Wiederanpfiff legten sich auch die Gastgeber zusehends mehr ins Zeug und erspielten sich ebenfalls gute Möglichkeiten. Die Größte des gesamten Spiels vergab dabei Maik Ahlers, der vollkommen freistehend am starken Borgfelder Keeper scheiterte (53.). Quasi im direkten Gegenzug vollendete Christopher Taylor eine feine Kombination mit dem Treffer zum 1:0 (54.).

Im Anschluss wogte die kampfbetonte, aber dennoch faire Begegnung auf schwierigem Untergrund hin und her, beide Teams wollten den "Dreier" erzwingen. Während Arsten allerdings lediglich durch einen schönen Freistoß aus knapp 20 Metern zu einer letzten größeren Chance kam (57.), hätte Borgfeld das Spiel schon deutlich früher für sich entscheiden müssen. Allerdings vergaben Marco Ordenewitz (67.), Mathis Kröger (70.) und Christopher Taylor (74.) beste Gelegenheiten. Am Ende stand der Top-Torjäger aber dort, wo er gebraucht wurde – und wird nun von Mannschaft und Trainer nach seiner fünften Gelben Karte im anstehenden Spitzenspiel gegen die SFL Bremerhaven (Mittwoch, 19.30 Uhr in Borgfeld) gleichermaßen schmerzhaft vermisst werden.