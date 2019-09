Bremen-Liga: Den dritten Erfolg in Folge strebt der SC Borgfeld im Spiel bei der SV Hemelingen an. „Wir wollen die Serie fortsetzen“, betont SC-Trainer Ugur Biricik, „aber dafür müssen wir konzentriert und mutig zur Sache gehen.“ Torjäger Christopher Taylor und Routinier Gerrit Kubin werden wieder zur Verfügung stehen, auch Marc-Patrick Tietjen wird zurückerwartet. „Hemelingen ist heimstark“, warnt der Coach, „aber wir haben gerade einen sehr guten Lauf und können besonders auswärts sehr selbstbewusst aufspielen.“ Gegen die stabile Defensive der Hemelinger setzt Biricik auf „die große Variabilität in unserer Offensive“.

Sonntag, 14.30 Uhr, BSA Hemelingen