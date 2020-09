Falkenberg. Eigentlich hatte sich Niklas Richter dagegen ausgesprochen, an der Sommer-Saison teilzunehmen. Im finalen Spiel kam der Tennis-Spieler des TC Falkenberg trotzdem zum Einsatz. Und das ziemlich unverhofft. Weil sich Teamkollege Niklas Hansmann den Nacken gezerrt hatte und für den Saison-Abschluss gegen den Oldenburger TeV III passen musste, sprang Richter in die Bresche. Eine Stunde vor Beginn kam der Anruf, „eine echte Vorbereitung auf mein Spiel hatte ich nicht“, meinte der TCF-Akteur nach seinem Debüt, das zugleich seine Abschiedsvorstellung war. Denn Richter zieht studienbedingt nach Kaiserslautern.

Es überraschte daher nicht unbedingt, dass Niklas Richter sein Match nach wochenlanger Tennis-Pause abgeben musste. Mit 2:6 und 2:6 überdies ziemlich deutlich abgeben musste, wie auch die gesamte Mannschaft beim 1:5-Endergebnis ziemlich deutlich das Nachsehen hatte. Dabei wäre der anvisierte Punkte gegen den Tabellenzweiten durchaus im Bereich des Machbaren gewesen. An den Positionen zwei und vier hätten die Falkenberger durchaus mit einem Sieg vom Platz gehen können. „Letztlich waren es nur ein paar Punkte, die das Spiel entschieden haben. Es hätte auch in die andere Richtung gehen können“, meinte Richter zu den Matches von Yannick Bastian und Zeki Min Celikkilic, der eigentlich bei den Herren 30 aufläuft. Nach dem verlorenen ersten Durchgang (3:6) kämpfte sich Bastian in die Partie zurück, gewann den zweiten Satz im Tiebreak, zog dann aber mit 4:6 wieder den Kürzeren. „Es war ein sehr intensives Match mit vielen Spielen über Einstand“, beobachtete Niklas Richter.

Wie kräfteraubend die Partie tatsächlich war, sollte sich später im ersten Doppel zeigen. Denn in dem gaben die Oldenburger auf – wegen TeV-Akteur Niklas Brandes, dem sein vorheriger Einzelsieg offenbar doch noch zu sehr in den Knochen steckte. Genau anders herum lief es bei Zeki Min Celikkilic. Natürlich steckte auch ihm das vorherige Einzel in den Knochen, aber vielmehr beschäftigte ihn eine Bauchmuskelzerrung, die ihn zur Aufgabe zwang.

TC Falkenberg - Oldenburger TeV III 1:5

Niklas Richter - Philipp Claus 2:6, 2:6, Yannick Bastian - Niklas Brandes 3:6, 7:6, 4:6, Per Schröder - Fabio Jochens 1:6, 2:6, Zeki Min Celikkilic - Paul Hannack 6:3, 4:6, 4:6, Richter/Bastian - Claus/Brandes 6:3 (Aufgabe Brandes), Schröder/Celikkilic - Jochens/Hannack 2:6, 1:2 (Aufgabe Celikkilic)