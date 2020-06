Falkenberg. Da die Hausherren auf ihre beiden Spitzenspieler verzichteten, benötigte das Team um Kapitän Jannik Richter keine Galavorstellung.

Bereits im Spitzeneinzel wurde Yannick Bastian seiner Favoritenrolle gerecht. Zu Beginn hatte Falkenbergs Nummer eins zwar ein paar Probleme beim Service, dominierte aber ansonsten die Partie mit seinem konstant druckvollen Spiel. Besonders auf der Vorhandseite gelangen Bastian, der auch im zweiten Durchgang ein frühes Break schaffte, sehenswerte Gewinnschläge. An Position zwei hatte Lennart Riemann eine dankbare Aufgabe. Sein Kontrahent agierte mit hohen, weichen Topspinbällen und ließ dem Falkenberger damit alle Möglichkeiten, das Match nach seinen Möglichkeiten zu gestalten. „Es hat dann aber auch andererseits bei mir fast alles funktioniert“, resümierte Riemann, der für sein 6:1 und 6:1 gerade einmal eine Stunde benötigte.

Jannik Richter war derweil bei seinem Saisondebüt nach überstandener Verletzung die fehlende Matchpraxis anzumerken. Vor allem auf der Rückhand, die sein Gegner konsequent anspielte, fehlte ihm das Timing. Spätestens beim vierten oder fünften Schlag stand Richter schlecht zum Ball. Im zweiten Satz sorgte er mit einer kurzen Aufholjagd für einen leichten Hoffnungsschimmer, wirkte aber im Anschluss auch nicht konzentriert genug. Für die 3:1-Gästeführung nach den Einzeln sorgte Per Schröder, der seine Grundschläge locker durchschwang und verdientermaßen den ersten Satz mit 6:3 für sich entschied. In der Folge stellte sich jedoch der Schlendrian ein. Beispielsweise mit Stopps wich er von seiner Taktik ab, während sein Gegenüber parallel besser aufschlug und einen entscheidenden Durchgang erzwang. In diesem bekam Schröder allerdings durch zwei Doppelfehler seines Gegners ein schnelles Break fast geschenkt und fand schließlich auch wieder zu alter Nervenstärke zurück.

Die Gäste gingen in den Doppeln folglich kein Risiko ein. Das eingespielte Duo Bastian/Riemann zeigte sich zunächst stark am Netz. „Im zweiten Satz ließen wir es aber etwas schleifen und fanden uns bei 5:5 plötzlich in einer bedrohlichen Phase wieder“, erzählte Lennart Riemann, dem mit seinem Partner dann aber doch noch ein Zu-Null-Break zum 7:5 gelang. „Wir sind natürlich zufrieden, werden aber den ersten Rang nicht mit aller Macht verteidigen. Wir haben noch weitere hungrige Spieler, die ebenfalls ihre Einsätze bekommen sollen“, so Riemann.

Weitere Informationen

TC GW Rotenburg II – TC Falkenberg II 2:4:

Algeier – Bastian 2:6, 3:6; Matthias Mattick – Riemann 1:6, 1:6; Simon Mattick – Richter 6:2, 6:2; Graf – Schröder 3:6, 6:4, 1:6; Algeier/Graf – Bastian/Riemann 1:6, 5:7; Matthias Mattick/Simon Mattick – Richter/Schröder 6:2, 6:4 FM