Falkenbergs Marco Ehrich zeigte bei seiner Niederlage noch die größte Gegenwehr. (Christian Kosak)

Falkenberg. Tennis-Landesligist TC Falkenberg bekam beim Barrier TC deutlich die Grenzen aufgezeigt. Die 2:4-Niederlage spiegelte nicht die tatsächlichen Kräfteverhältnisse wider, denn die Gäste kamen gegen ihre vom Durchschnittsalter her deutlich jüngeren Konkurrenten in den Einzeln nie in die Nähe eines Satzgewinns und profitierten letztlich nur von zwei kampflosen Zählern in den Doppeln.

Im Spitzeneinzel wurde Marco Ehrich in viele längere Ballwechsel mit ordentlichem Tempo verwickelt. Am Ende war es jedoch meistens Falkenbergs Routinier, der auf der Rückhandseite den Fehler produzierte. Ehrich war bereits im ersten Durchgang besser in der Partie als das Resultat (0:6) es vermuten lässt und bekam nach einem schnellen Rebreak zum 1:1 im zweiten Satz Oberwasser. Seine Schläge gewannen an Länge, und das Match hätte beim Stand von 4:3 und 30:0 für die TCF-Nummer eins durchaus noch kippen können. Ein unnötiger Volleyfehler kostete Ehrich am Ende das Spiel und brachte die Vorentscheidung.

An Position zwei war Christian Hobbie dem Tempo des ehemaligen Lilienthalers Maxim Triller nicht gewachsen, der über starke Aufschläge verfügte und in den Grundschlägen beidseitig brillierte. Der erste Satz dauerte gerade einmal 20 Minuten. Hobbie, dem es merklich an Spielpraxis fehlte, konnte nun ab und an besser seinen Slice zur Geltung bringen, war vom Sieg allerdings jederzeit meilenweit entfernt.

Auf dem Nachbarplatz erwischte Niklas Hansmann einen gebrauchten Tag. Er schaffte es einfach nicht, seinen Kontrahenten auf der Rückhand festzunageln und fing sich dadurch so manche, glatt geschlagene Vorhand. Der Falkenberger wirkte unzufrieden, seine negative Körpersprache ließ keine echte Aufholjagd zu. Kurzzeitig hatten die Gäste Hoffnung, dass Zeki Min Celikkilic für den Ehrenpunkt in den Einzeln sorgen könnte, denn der „Sandplatzwühler“ nahm seinem erfahrenen Gegner direkt den Aufschlag ab.

Doch mit zunehmender Dauer fand Celikkilic keine Mittel gegen die Linkshänder-Winkel seines Gegenübers und leistete sich zudem überflüssige Doppelfehler. Oft punktete sein Gegner beim 6:3 und 6:2 auch mit seiner gefährlichen Rückhand longline. Weil die Entscheidung gefallen war, verzichteten die Hausherren auf die abschließenden Doppel. „Heute war für uns leider nichts zu holen“, bestätigte der pausierende TCF-Kapitän Lennart Riemann, „wir wollen in den letzten zwei Begegnungen aber auf jeden Fall noch mal punkten.“

Weitere Informationen

Barrier TC – TC Falkenberg 4:2: Schröder – Ehrich 6:0, 6:4; Triller – Hobbie 6:0, 6:3; Erlewein – Hansmann 6:2, 6:3; Neumann – Celikkilic 6:3, 6:2; Schröder/Triller – Ehrich/Hobbie 0:1 (Aufgabe Heimteam); Erlewein/Neumann – Hansmann/Celikkilic 0:1 (Aufgabe Heimteam) FM