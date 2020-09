Lilienthal. Der TC Lilienthal hat die Sommersaison in der Tennis-Verbandsliga der Herren auf dem letzten Platz beendet. Bei der abschließenden 1:5-Niederlage beim Tabellenführer Barrier TC II traten die Gäste nur zu dritt an, da Nicolas Hans kurzfristig absagen musste. Im Spitzeneinzel fühlte sich Johannes Gildemeister nicht sonderlich wohl in seinen Grundschlägen.

Als er eine 5:4-Führung im ersten Durchgang verspielte und sein Kontrahent zunehmend sicherer wurde, war Lilienthals Nummer eins chancenlos. Einen ähnlichen Einbruch erlebte parallel Arasto Bernard, der nach einer wochenlangen Punktspielpause nie seinen Rhythmus fand und frühzeitig mit sich haderte. Für den Ehrenzähler sorgte TCL-Youngster Elias Heine, der seinen Gegner nach Startschwierigkeiten durch seine geringe Fehlerquote zermürbte und auch im entscheidenden Match-Tiebreak (10:5) klar dominierte. Uneinholbar in Rückstand, traten die Gäste im Anschluss zu den beiden Doppeln nicht mehr an. „Es ging letztlich um nichts, und deshalb haben wir in dieser Übergangssaison auch nicht immer alles ernstgenommen“, gab Johannes Gildemeister zu, „trotzdem war es gut, dass wir überhaupt Spielpraxis bekommen konnten.“

Barrier TC II – TC Lilienthal 5:1

Meyer – Gildemeister 7:5, 6:0; Dally – Bernard 6:4, 6:0; Krajinovic – Heine 6:4, 4:6, 5:10; Radolla – kampflos 6:0, 6:0; Neumann/Meyer – kampflos 6:0, 6:0; Krajinovic/Radolla – kampflos 6:0, 6:0 FM