Lilienthal. Das nennt man wohl ein Auftakt nach Maß: Für das Team um Mannschaftsführerin Inken Breyer, das in dieser Wintersaison gerne ein gewichtiges Wörtchen um den Oberliga-Aufstieg mitreden will, ist das ein absoluter Traumstart in die Spielzeit.

Nicht einen einzigen Satzgewinn gestatteten die Gastgeberinnen den Gästen aus dem Landkreis Harburg. Gleichwohl waren einige Sätze durchaus umkämpft. Wie beispielsweise der zweite Durchgang im Spitzeneinzel zwischen Lilienthals Kathleen Hogenkamp und Vera Schulz. Im ersten Satz war die neue Nummer eins des TCL noch wie ein Wirbelwind über die Stellerin hinweggefegt und hatte diese mit Vollgas-Tennis geradezu überrannt. Doch dann nahm Hogenkamp ein bisschen Tempo aus ihren Schlägen – und prompt gelang es Schulz, das Match enger zu gestalten. „Kathleens Sieg war aber zu keiner Zeit in Gefahr“, berichtete Inken Breyer.

Diese Einschätzung traf auch auf das 6:1 und 6:2 von Monika Malczak über Marlene Meinecke zu. In ihrem ersten Spiel als Lilienthalerin zeigte sich Malczak allerdings zunächst ziemlich nervös und fand erst kaum zu einem Spielrhythmus, da die Stellerin wild auf jeden einzelnen Ball draufschlug. Malczak streute immer mal wieder eine gekonnte Slice-Rückhand ein und hielt den Druck zudem im Aufschlag hoch. So war der Sieg am Ende hochverdient, wenngleich die Neu-Lilienthalerin nach ihrem Premieren-Match noch Luft nach oben bei sich sah.

Den deutlichsten Einzelsieg fuhr Inken Breyer ein. Gleich mit 6:1 und 6:1 deklassierte die Lilienthaler Mannschaftsführerin die ihr bestens bekannte Jasmin Kanebley, eigentlich eine Spielerin, gegen die Breyer gar nicht so gerne antritt. „Deshalb habe ich ganz bewusst versucht, gleich in den ersten Spielen richtig Druck zu machen“, berichtete Breyer. Das gelang ihr perfekt. Immer wieder ging die Lilienthalerin dabei auch ans Netz und schlug ihre Gegnerin dabei mit deren eigenen Waffen.

Den vorzeitigen Sieg machte schließlich Nachwuchskraft Noemi Böske perfekt. Die erst 14-Jährige hatte ihre Gegnerin Marie Stach bereits im vergangenen Jahr einmal ganz deutlich besiegt, weshalb sie sich nun erneut beweisen durfte. Doch der eigene Erwartungsdruck sorgte für eine Grundnervosität, die schließlich in einem 1:4-Rückstand gipfelte. Erst mit dem Rücken zur Wand besann Böske sich auf ihre Stärken und brachte nun eine deutlich bessere Länge in ihre Bälle. Das wiederum stellte ihre Gegnerin vor große Probleme. Böske holte sich noch den ersten Satz (7:5) und hielt die Konzentration auch im zweiten Durchgang hoch.

Im Doppel kam dann auch Ann-Christin John zum Einsatz, die an der Seite von Monika Malczak einen ungefährdeten Zweisatzsieg einfuhr. Deutlich spannender machten es Inken Breyer und Noemi Böske, die gegen das gegnerische Top-Doppel bereits mit 1:6 und 1:4 hinten lagen. Doch mit einem knappen Break kämpfte sich das TCL-Duo im letzten Moment zurück ins Spiel. Während die Stellerinnen im Gefühl des sicheren Sieges nachlässig wurden, witterten Breyer/Böske ihre Chance und holten sich schließlich noch den Sieg durch ein 10:7 im Matchtiebreak. „Ein optimaler Saisonstart“, freute sich Inken Breyer.

TC Lilienthal – TC Stelle 6:0

Hogenkamp - Schulz 6:0, 6:4; Malczak - Meinecke 6:1, 6:2; Breyer - Kanebley 6:1, 6:1; Böske - Stach 7:5, 6:1; Malczak/John - Schulz/Stach 6:0, 6:1; Breyer/Böske - Meinecke/Kanebley 1:6, 7:5, 10:7. TD