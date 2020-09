Nach Anlaufschwierigkeiten hatte sich ihr Match voll im Griff: Noemi Böske vom TC Lilienthal. (Christian Kosak)

Lilienthal. Ausgerechnet jetzt. Ausgerechnet jetzt, da die Sommer-Saison vorbei ist, scheinen die Tennis-Damen des TC Lilienthal so richtig in Schwung zu kommen. Nach dem 6:0 gegen den SV Germania Helstorf, das bereits vor den Sommerferien ausgetragen wurde, kam der Landesligist nun zum Saisonabschluss ebenfalls zu einem ungefährdeten 6:0-Erfolg gegen den TC Sommerbostel.

Der Sieg war nie gefährdet, und doch hatten die Lilienthalerin in ihren Einzeln zwischenzeitlich einige Probleme offenbart. So wie Kathleen Hogenkamp, die ihr Match gegen Josephine Sophie Bollwahn zunächst klar beherrschte, den ersten Satz mit 6:2 gewann, die Zügel danach im sicheren Gefühl des Sieges aber zu sehr schleifen ließ. Die Folge: Ihre Gegnerin fand immer besser in die Partie und konnte den zweiten Durchgang für sich entscheiden. Es blieb auch danach gegen die um sechs Leistungsklassen schlechter postierte Bollwahn eine hart umkämpfte Begegnung für die Lilienthalerin, die sie aber nach 5:8-Rückstand mit 10:8 im Matchtiebreak für sich entschied.

Noemi Böske brauchte derweil eine gewisse Zeit, um ihren Rhythmus zu finden. Den ersten Durchgang hatte die Lilienthalerin noch mit 6:4 Carina Sievers überlassen, ehe sie danach die Ballwechsel diktierte. Die TCL-Akteurin riss das Heft nun komplett an sich und gab ihrer Gegnerin beim 6:0 klar das Nachsehen. Im entscheidenden Matchtiebreak setzte sich Noemi Böske schließlich mit 10:4 durch.

Der Gesamtsieg war den Lilienthalerinnen damit schon jetzt nicht mehr zu nehmen, da sie auch die beiden übrigen Einzel gewannen. Ziemlich souverän überdies. Denn weder Monika Malczak an Position zwei noch Katarina Gromilina an Position drei offenbarten beim 6:0 und 6:0 beziehungsweise 6:1 und 6:0 keinerlei Mühe mit ihren Gegnerinnen. Allerdings musste auch festgehalten werden, dass beispielsweise Monika Malczak um ganze elf Leistungsklassen besser stand als ihre Kontrahentin Lea Marie Sümnick.

Etwas mehr Gegenwehr wartete auf die Lilienthalerinnen dafür in den finalen Doppels, wenngleich die Siege von John/Breyer und Gromilina/Böske auch hier ungefährdet waren. Aber in den beiden Doppeln gaben sie insgesamt fast so viele Spiele ab wie in den vier Einzeln vorher.

Der TC Lilienthal beendet die Saison, die coronabedingt ohne Auf- und Abstieg gewertet wird, damit auf Platz zwei.

Weitere Informationen

TC Lilienthal - TC Sommerbostel 6:0

Kathleen Hogenkamp - Josephine Sophie Bollwahn 6:2, 4:6, 10:8; Monika Malczak - Lea Marie Sumnick 6:0, 6:0; Katarina Gromilina - Caroline Marie Schmieta 6:1, 6:0; Noemi Böske - Carina Sievers 4:6, 6:0, 10:4; John/Breyer - Sümnick/Schmieta 6:3, 6:1; Gromilina/Böske - Bollwahn/Sievers 6:2, 6:4.