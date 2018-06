Wie seine Teamkollegen blieb auch Falkenbergs Jannik Richter in Hannover ohne Erfolgserlebnis. Die TCF-Herren unterlagen mit 0:6. (Christian Kosak)

Lilienthal. Die Tennis-Herren vom TC Falkenberg müssen auch nach dem dritten Spiel auf den ersten Saisonsieg in der Verbandsliga warten: Beim verlustpunktfreien Tabellenführer DTV Hannover II waren die Gäste chancenlos und bleiben nach der deutlichen 0:6-Pleite weiter auf dem letzten Tabellenplatz. Lennart Riemann hatte dabei im Spitzeneinzel zunächst große Probleme und geriet gegen Jesse Kroll schnell mit 1:5 in Rückstand. Dann wurde der Falkenberger zwar immer stärker, vergab in den entscheidenden Momenten aber leichtfertig aussichtsreiche Möglichkeiten und kassierte so letztlich eine Zweisatzniederlage.

Auch Christian Hobbie tat sich mit seinem sicher aufspielenden Kontrahenten sehr schwer und verlor verdient mit 1:6 und 2:6. Sogar noch deutlicher unterlag Jannik Richter, der bei der 1:6 und 1:6-Pleite gegen den extrem druckvoll agierenden Marten Gehlhaar klar unterlegen war. Besser lief es beim Debütanten Alexander Turban, der bei seiner Pflichtspielpremiere speziell im ersten Satz einen guten Eindruck hinterließ. Für einen Erfolg reichte Turbans ansprechende Leistung aber auch nicht – der Falkenberger musste sich Florian Bayer mit 3:6 und 1:6 geschlagen geben.

So war die Partie bereits vor den Doppeln entschieden, dennoch ließen sich die Falkenberger zu keiner Zeit hängen. Riemann und Hobbie zeigten im ersten Satz dann sogar nahezu perfektes Doppelspiel und siegten 6:1. In der Folgezeit fehlte aber die nötige Konzentration, sodass das Spiel unnötigerweise noch in drei Sätzen aus der Hand gegeben wurde. Da es auch für das Gespann Turban und Richter nichts mehr zu holen gab, mussten die Gäste letztlich punktlos die Heimreise antreten. Am kommenden Wochenende sollte nun gegen Rotenburg endlich der erste Saisonsieg eingefahren werden, damit der Klassenerhalt nicht frühzeitig in weite Ferne rückt.

DTV Hannover II – TC Falkenberg 6:0: Kroll – Riemann 6:3, 6:4; Puhl – Hobbie 6:1, 6:2; Gehlhaar – Richter 6:1, 6:1; Bayer – Turban 6:3, 6:1; Puhl/Gehlhaar – Riemann/Hobbie 1:6, 6:3, 6:1; Kroll/Bayer – Richter/Turban 6:2, 6:0. JHG