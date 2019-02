Dem TC Osterholz-Scharmbeck, hier mit Una Köster (v.l.), Philippa Fröhlich, Lisa Sanoska, Paula Riethmüller, Annabelle Schumacher und Luca Kalski, ist gegen den Celler TV III ein Überraschungserfolg gelungen. (Frei)

Osterholz-Scharmbeck. Überraschung in der Tennis-Bezirksliga der Damen: Der TC Osterholz-Scharmbeck hat Tabellenführerin Celler TV III mit einem 3:3-Unentschieden einen Punkt abgetrotzt.

In eigener Halle sorgte das Doppel Paula Riethmüller/Luca Kalski für den entscheidenden Punkt. Äußerst motiviert und konzentriert gewann das Duo den Tiebreak des zweiten Satzes und nutzte im Match-Tiebreak letztlich das Momentum (10:5).

Nach den vorangegangen Einzeln hatte es zunächst 2:2 gestanden: Im Spitzenspiel reichten Annabelle Schumacher einige Rückhandwinner nicht, um dem druckvollen Spiel ihrer Kontrahentin ausreichend Paroli zu bieten. An Position zwei profitierte die bewegliche Philippa Fröhlich von ihrem starken Service und ihren präzisen Schlägen an die gegnerische Grundlinie. Das spannendste Match bestritt zweifelsohne Paula Riethmüller. Ohne einen einzigen eigenen Aufschlagverlust schaffte sie jeweils in der Satzverlängerung das entscheidende Break.

Allerdings blieb Luca Kalski in ihrer Partie chancenlos. In vielen langen Ballwechseln war es häufig die Nummer vier des TCO, die den entscheidenden Fehler machte. „Wir sind sehr stolz auf unsere Leistung“, versicherte Kapitänin Annabelle Schumacher am Ende.

TC Osterholz-Scharmbeck - Celler TV III 3:3: Schumacher - Segler 4:6, 0:6; Fröhlich - Beyer 6:0, 6:2; Riethmüller - Grafe 7:5, 7:5; Kalski - Adolph 0:6, 1:6; Schumacher/Fröhlich - Segler/Grafe 4:6, 1:6; Riethmüller/Kalski - Beyer/Adolph 3:6, 7:6, 10:5 FM