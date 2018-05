Xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx (Andreas Kalka)

Osterholz-Scharmbeck. Nach der 2:7-Auftaktpleite gegen den Hamburger SV setzte es für die "Sharks" beim TG Düsternbrook eine 3:6-Niederlage. Somit ging zwar auch die zweite Nordliga-Partie verloren, doch im Kieler Stadtteil Düsternbrook untermauerten die TCO-Damen erneut, dass sie in der neuen Liga mithalten können.

Einzig in den Spitzeneinzeln gab es für die Gäste so gut wie gar nichts zu holen: Sandra Meyerdierks (LK7) kämpfte sich nach einem chancenlosen 0:6 zum Auftakt zwar besser in die Partie, konnte gegen die um gleich fünf Leistungsklassen höher eingestufte Anna Lisa Rathje aber viele enge Spiele nicht für sich entscheiden und verlor das Spitzeneinzel. Noch extremer war der Leistungsunterschied – zumindest auf dem Papier – im zweiten Einzel zwischen Marlen Nowak (LK11) und Anke Möller (LK4). Die Osterholz-Scharmbeckerin musste schließlich auch neidlos die Überlegenheit ihrer Gegnerin anerkennen und hatte beim deutlichen 1:6 und 0:6 nicht den Hauch einer Chance.

Ähnlich hoffnungslos sah es zunächst auch bei Dörte Kleinert (LK11) aus, die im ersten Satz ebenfalls deutlich mit 0:6 gegen Lisa Bartz (LK6) unterlag. Dann bewies Kleinert aber ihr Kämpferherz, nutzte ihre konditionellen Vorteile aus und siegte nach erfolgreichem zweiten Durchgang schließlich relativ sicher mit 10:5 im Matchtiebreak.

Während Miriam Bartels (LK15) nach einem hoch spannenden und ausgeglichenen Spiel nur aufgrund mangelnder Routine knapp gegen Friederike Kampschulte (LK10) unterlag, sorgte ausgerechnet Aushilfsspielerin Birgit Köster-Görlitz (LK15) an Position fünf für den zweiten erfolgreichen "Hai-Angriff" des Tages und durfte sich nach einem tollen Dreisatzerfolg über Martina Schwaabe (LK11) über ein herausragendes Debüt im Team der TCO-Damen freuen. Yvonne Murken (LK19) zog dagegen im letzten Einzel in zwei Sätzen mit 3:6 und 3:6 den Kürzeren gegen Marina Rubin (LK18)

Auch in den ersten Doppeln setzte es zwei deutliche Niederlagen. Kleinert und Murken holten dafür einen weiteren Sieg und sorgten somit für einen durchaus positiven Abschluss. „Auch wenn wir letztlich verdient verloren haben, hat es wieder großen Spaß gemacht und wir sehen, dass wir dagegenhalten können“, bilanzierte eine zufriedene Spielführerin Sandra Meyerdierks im Anschluss des zweiten Punktspiels. Erst am Sonntag, 10. Juni, geht es dann gegen den direkten Konkurrenten vom THC Lüneburg wohl um den Nichtabstieg. Spätestens dann wollen sich die Osterholz-Scharmbeckerinnen für ihre couragierten Leistungen mit den ersten Punkten belohnen.

Weitere Informationen

TG Düsternbrook – TC Osterholz-Scharmbeck 6:3: Rathje – Meyerdierks 6:0, 6:2; Möller – Nowak 6:1, 6:0, Bartz – Kleiner 6:0, 2:6, 5:10; Kampschulte – Bartels 6:4, 7:6; Schwaabe – Köster-Görlitz 6:4, 2:6, 3:10; Rubin – Murken 6:3, 6:3; Rathje/Woltemath – Meyerdierks/Bartels 6:1, 6:2; Möller/Bartz – Nowak/Köster-Görlitz 6:3, 6:2; Schwaabe/Rubin – Kleinert/Murken 3:6, 2:6 JHG