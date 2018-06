Lohn für starken Teamgeist: Die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf steigt als Meister der Kreisliga Osterholz in die Bezirksliga Lüneburg 3 auf. (fr)

Grasberg. Der „fliegende Holländer“ versetzte die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf in der Fußball-Kreisliga Osterholz in Partylaune. Luca Stel, Sohn einer deutschen Mutter und eines niederländischen Vaters, öffnete der Elf von Meistertrainer Marco Miesner mit dem Sahnetor zum 3:0 in der Schlussrunde gegen die TuSG Ritterhude II Tür und Tor zum Titelgewinn 2017/18. Die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf mischt damit nach der Sommerpause in der Bezirksliga 3 mit.

Alfred Hitchcock, Meister der Spannung im Filmgeschäft, hätte den Titelkampf 2017/18 in der Fußball-Kreisliga Osterholz kaum besser inszenieren können. Der FC Hansa Schwanewede (71 Saisonzähler) und die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf (72) lieferten sich über Monate hinweg ein Fernduell um den Titel – mit dem besseren Ausgang für die Wörpe-Boys, die in den Direktvergleichen gegen den FC Hansa Schwanewede leer ausgingen (2:3, 1:4).

„Die Gemeinschaft und der Zusammenhalt in der Mannschaft waren unsere Stärken“, führt Coach Miesner das Happy-End im Titelrennen auf das ausgeprägte Wir-Gefühl zurück. Zusammenhalt demonstrierte das Team auch auf der Mannschaftsfahrt mit 19 Kickern nach Mallorca.

Die TSG-Akteure steckten, so Miesner, auf dem Platz nie auf. Alle Spieler zogen an einem Strang, zeigten sich so im Verlauf der Meistersaison auch von mehreren Rückständen unbeeindruckt. Mit Neuzugang Marc Fricke (zuvor TuS Drakenburg) und Edeltechniker Bjarne Schnakenberg spielten sich zwei Akteure in den Vordergrund. Schnakenberg avancierte mit 25 Treffern zum Torschützenkönig, brachte die Blau-Weißen mit mehreren wichtigen Toren wieder auf Kurs im Titelrennen.

Marc Fricke trug auf Anhieb Verantwortung als Stabilisator zwischen Abwehr und Mittelfeld (Sechser-Position). „Für mich war Marc Fricke der Spieler des Jahres“, lobt Marco Miesner seinen Vorzeigespieler, der neun Punktspieltore zum Titelgewinn beisteuerte.Jendrik Blanke leistete mit seinem Tempo-Läufen über den Flügel wertvolle Arbeit auf dem Weg zum Meisterschaftsgewinn (zwölf Saisontreffer).

Günter Schnakenberg, Co-Trainer neben Rolf Seiler, begründete den großen Wurf mit einer funktionierenden Einheit auf dem Rasenrechteck. „Wir sind etwas kompakter als Schwanewede, haben eine gute Mischung von erfahrenen und jungen Spielern“, bekräftigt Schnakenberg. Der Co-Trainer durfte mit Fug und Recht auch ein wenig stolz sein auf den Instinkt seines jüngeren Sohnes als Torjäger. „Bjarne hat vorne sehr gut ausgesehen und sich trotz Leistenbeschwerden durchgebissen“, würdigt Günter Schnakenberg den 25-fachen Saison-Torschützen.

Seinen Hut vor der Leistung der Spieler zog auch der TSG-Spartenleiter. „Wir sind stolz auf das Erreichte der Mannschaft. Das ist eine ganz tolle Sache. Elf Leute im Kader kommen aus dem eigenen Verein“, betont Heiko Waldow. Den Erfolg komplettierte der Sieg in der Fairness-Rangliste der Kreisliga Osterholz. Die Elf um Betreuer Thorsten Laumert kam im Saisonverlauf durch viel Anstand ohne Gelb-Rote und Rote Karte aus.

Die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf beginnt mit der Saisonvorbereitung 2018/19 am Donnerstag, 28. Juni. Ein Testspiel ist gegen den 1. FC Osterholz-Scharmbeck fest eingeplant (4. August). Das Team um Kapitän Timon Schnakenberg beteiligt sich zwecks Vorbereitung an den Sportwochen in Grasberg und Seebergen. Die TSG sieht sich nach dem Titelgewinn indes einigen Personalveränderungen ausgesetzt.

Daniel Kruse, Fabian Lübsin und den „fliegenden Holländer“ Luca Stel, der mit seinem 20. Saisontreffer noch die 100 Saisontore für den Meister vollmachte, zieht es zum SV Lilienthal-Falkenberg. Carsten Bellmann heuert beim SV Blau-Weiß Bornreihe II an. Maximilian Thiel verändert sich zum TSV Worphausen. Alik Goldschmitt (zuvor TSV St. Jürgen, Torwart) steht als erster Neuzugang fest. Weitere sollen folgen, um für die kniffligen Aufgaben 2018/19 in der Bezirksliga 3 gewappnet zu sein.

Weitere Informationen

Saisonstatistik (28 Spieler): Marc Fricke (28 Spiele/9 Tore), Jendrik Blanke (27/12), Kevin Giesecke (27/1), Bjarne Schnakenberg (27/25), Bernhard Linnenbaum (25/4), Luca Stel (25/20), Timon Schnakenberg (25/4), Yannik Worthmann (25/1), Adrian Linnenbaum (23/3), Daniel Kruse (20/7), Benjamin Ostrowski (20/0), Erik Marks (17/1), Serdar Sengül (17/6), Maximilian Thiel (16/0), Christoph Brinkmann (14/0), Julian Wacker (13/1), Jan-Christopher Schersell (12/1), Carsten Bellmann (10/0), Fabian Lübsin (10/0), Tobias Meier (8/0), Daniel Wedemeyer (7/2), Christian Roschen (6/0), Marcel Vintiss (5/0), Mario Thiericke (2/0), Jan Werner (2/0), Niklas Poppen (1/0), Lasse Böttcher (1/0), Michel Siemer (1/0). Dazu gesellen sich drei gegnerische Eigentore.