* Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit FCO-Spieler Thomas Podstawski. (Fr)

Name: Thomas Podstawski

Spitzname: Poldi

Verein: 1. FC Osterholz-Scharmbeck

Alter: 34 Jahre

Lieblingsposition (auf dem Sportplatz): zentrales Mittelfeld oder Sturm, mittlerweile auch gern mal draußen auf der Ersatzbank

Lieblingsposition (im Leben): Mittendrin, statt nur dabei

Man erkennt mich an: Das sieht man dann schon.

Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben: Immer vorne dabei!

Meine größte sportliche Leistung: Kreispokalsieger (Herren) & Hallenkreismeister (Herren)

Die schlechteste Entscheidung, die ich in einem Spiel getroffen habe: Mich freiwillig auswechseln lassen.

Das mache ich als erstes, wenn ich ein Tor geschossen habe: Zum Schiedsrichter schauen, ob das Tor auch gegeben wird, oder doch noch der Videobeweis kommt.

Was ich in einem Fußballspiel immer machen wollte, aber mich nie getraut habe: Einen Elfmeter zu lupfen (da ist die Gefahr, dass der Torwart in der Klasse einfach stehen bleibt, viel zu groß).

Notbremse oder Gegentor zulassen? Mit einem schnellen Libero stellt sich diese Frage nicht. ;-)

Werder oder HSV? Gemeinsam gegen Bremen.

Meine Laufbahn als Filmtitel: „The Last Dance“ von Micheal „Air“ Jorden ... schön wär's.

Meine schlimmste Angewohnheit: Kein guter Verlierer..

Wörter oder Phrasen, die du oft benutzt: Da gibt es bestimmt einige, aber findet selbst heraus.

Die Auszeichnung zum Weltfußballer geht an: Dieses Jahr auf jeden Fall voll in Ordnung.

Und im Landkreis Osterholz geht sie an? Wo fang ich da bloß an...?

Mit wem würdest du niemals im Aufzug steckenbleiben wollen? Die richtige Frage wäre doch: Mit wem würdest du am liebsten im Aufzug steckenbleiben wollen?

Wenn ich drei Wünsche frei hätte…: 1. Dass das gewohnte Leben zurückkehrt; 2. Noch mal 20 sein und verletzungsfrei auftrumpfen; 3. Und natürlich das, was sich alle Wünschen...