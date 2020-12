Breddorf. Die beiden Jugendtrainer stehen im elften Spieljahr gemeinsam auf dem Platz. Als U18-Landesligist ist die JSG Ummel unter ihren Übungsleitern über sich hinaus gewachsen.

Thore Wülpern (25 Jahre) und Malte Borchers (24) scheuten sich nicht, in jungen Jahren Verantwortung zu übernehmen. Praktisch seit ihrer Konfirmationszeit bekleiden die beiden Breddorfer zusammen einen Posten als Trainer im Fußball-Jugendbereich. Mit den F-Junioren fing 2010 alles an. „Vier bis fünf Spieler haben noch nie einen anderen Trainer gehabt“, stellt Malte Borchers fest. Zwischendurch hörten mehrere Spieler in der E-Jugend auf, um dann als B-Jugendliche ein Comeback unter dem Duo Borchers/Wülpern zu wagen.

Die Jugendtrainer funken auf einer Wellenlänge. „Wir sind beste Freunde“, halten Thore Wülpern und Malte Borchers zusammen wie Pech und Schwefel. Die Fußballer sind im Ort Breddorf fest verwurzelt, dort auch Mitglied der Landjugend – Borchers sogar als Vorsitzender. Die Gemeinschaft unternahm bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie viele Aktionen (Osterfeuer, Maibaumpflanzen, Erntefest, Tanztuniere) zur Stärkung des Zusammenhalts und des Wir-Gefühls. Als Fußballer sind die Jugendbetreuer doppelt aktiv. Thore Wülpern trainiert neben den U18-Junioren der JSG Ummel noch die Herren des FC Ummel II. Malte Borchers ist Spieler des FC Ummel I.

Dünner Kader zieht voll mit

Die Langzeittrainer sind sich bewusst darüber, dass sich die Einstellung der heutigen Spieler verändert hat. „Es gibt nicht mehr so viele Vollblutfußballer, die für den Fußball alles hinten anstellen“, bemerkt Thore Wülpern. Der Kader des U18-Landesligisten umfasst nur 16 Spieler. „Die Jungs haben aber alle Bock“, ist Wülpern froh, dass das dünne Aufgebot bis zur Saisonunterbrechung voll mitgezogen hat. Vor eineinhalb Jahren erlebte die JSG Ummel, eine Kooperation der Vereine FC Ostereistedt/Rhade und FC Ummel, einen ihrer Höhepunkte. Das U16-Heimspiel gegen die JSG Altes Land lockte über 100 Zuschauer an.

Ein weiteres Highlight spielte sich für die Nachwuchsfußballer auf einem Spanien-Trip im Jahr 2017 ab. Neben der Teilnahme an einem internationalen Turnier rief da die Stippvisite beim FC Barcelona Gänsehautgefühle hervor. Einen absoluten Tiefpunkt bildete verletzungsbedingt in der Saisonvorbereitung der Test beim U19-Landesligisten SV Blau-Weiß Bornreihe. Stammtorwart Norman Puppe zog sich in dem Freundschaftsspiel einen Kreuzbandriss zu. Aktuell gehen die U18-Junioren wie Millionen Freizeitkicker in ganz Deutschland bedingt durch Corona durch schwierige Zeiten.

„Die Jungs vermissen den Fußball auf jeden Fall“, gibt Wülpern zu bedenken. Das Coronavirus führte dazu, dass die JSG bisher nur ein Punktspiel in der U18-Landesliga Lüneburg absolvieren durfte (4:1 beim TV Jahn Schneverdingen). Die Ausgeglichenheit im Spielerkreis hat das Team in die Beletage auf Bezirksebene geführt. „Wir sind nach drei bis vier Einzelspielern, die das Niveau anheben, ziemlich homogen besetzt“, umschreibt Malte Borchers eine Stärke des Aufsteigers. Bitter ist für die JSG Ummel, dass sie noch kein Heimspiel in der Landesliga austragen durfte. Die Corona-Pandemie verhinderte dies.

Die Spieler hoffen im Hinblick auf die Frühjahrsserie 2021 sehnsüchtig auf ein Ende der Zeit ohne Trainings- und Spielrhythmus. Erfreut zur Kenntnis nahmen die Jugendtrainer, dass ihre Talente den Verlockungen anderer Vereine bisher widerstehen konnten. „Unsere Spieler haben viele Angebote von anderen Vereinen bekommen. Die Vereine holen sich aber regelmäßig eine Absage“, hebt Wülpern hervor. Die Übungsleiter der JSG Ummel haben sich bei Profitrainern etwas abgeschaut. Malte Borchers bei Thomas Schaaf (SV Werder Bremen), Thore Wülpern bei Jürgen Klopp (FC Liverpool). Die beiden C-Lizenzinhaber sind überzeugt davon, dass ihre Jungs auch noch in der U19 aktiv sein werden und nicht vorzeitig in den Herrenbereich abwandern.

„Die beiden Stammvereine sind sich einig, dass die Jugend Vorrang hat“, bestätigt Malte Borchers diesbezüglich auf Nachfrage. Das Trainergespann hat es sich auf die Fahne geschrieben, den Werdegang ihrer Schützlinge auch nach Ablauf der Jugendzeit zu verfolgen. „Unser Ziel ist es zu schauen, ob unsere Spieler auch im Herrenbereich gut ankommen“, blickt Thore Wülpern bereits auf die Saison 22/23 voraus. Der FC Ostereistedt/Rhade und der FC Ummel dürfen sich dann auf Zugänge aus dem Nachwuchsbereich mit viel Potenzial freuen.

