Thorin Mentrup ist ab sofort Teil der Sportredaktion vom OSTERHOLZER KREISBLATT beziehungsweise der WÜMME-ZEITUNG. (Christian Kosak)

Der 32-Jährige hat in der Sportredaktion die Nachfolge von Thomas Müller angetreten, der zum Ende des vergangenen Jahres den Verlag im Rahmen einer Vorruhestandsregelung verlassen hat.

Mit Mentrup kann sich die Redaktion auf einen echten Vollblutredakteur freuen, der für den Lokalsport brennt und diesen schon lange begleitet. Das Talent für den Sportjournalismus wurde dem in Georgsmarienhütte geborenen und in Haselünne (unweit von Meppen) aufgewachsenen Mentrup dabei quasi in die Wiege gelegt. Da dessen Vater selbst jahrzehntelanger Sportredakteur ist, verbrachte Mentrup schon in Kindheitstagen viel Zeit auf irgendwelchen Sportplätzen. Bereits mit 16 Jahren sammelte er dann als freier Mitarbeiter bei der Emslandsportredaktion erste praktische Erfahrungen.

Von 2008 bis 2010 folgte ein Volontariat bei der Rheiderland Zeitung, einer kleinen Heimatzeitung im ostfriesischen Weener, wo Mentrup dann von 2011 bis 2018 auch als Sportredakteur arbeitete. Im Februar 2018 erfolgte dann der Wechsel ins Bremer Umland, wo Mentrup eine Stelle beim Syker Kurier/Regionale Rundschau antrat.

„Ich freue mich wirklich riesig darauf, den Landkreis Osterholz mit seinen Sportlerinnen und Sportlern kennenzulernen und sie auf ihrem Weg journalistisch zu begleiten. Ich bin sicher, dass wir sehr gut zusammenarbeiten werden“, sagt Thorin Mentrup, der in seiner Jugendzeit selber aktiver Fußballer war und sich auch im Tischtennis und Schwimmsport ausprobiert hat. Auch die Wohnung im Herzen von Osterholz-Scharmbeck ist bereits bezogen – jetzt muss eigentlich nur noch der Sport irgendwann wieder erlaubt sein, damit es so richtig losgehen kann.