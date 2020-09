Könnte auf seinen Bruder Ivo treffen: VSK-Akteur Juri Kiekhöfer. (Tobias Dohr)

Bezirksliga 3, Staffel 2: Nachdem die blutjunge Mannschaft des VSK Osterholz-Scharmbeck bei der knappen 1:2-Heimniederlage gegen Visselhövede ein wenig Lehrgeld zahlen musste, wartet auf die Kreisstädter im Derby beim FC Hambergen eine ganz schwere Aufgabe – wobei sich die Grün-Weißen in der Rolle des Außenseiters nicht wirklich unwohl fühlen: „Das ist für uns das einfachste Spiel der Saison. Wir haben gegen den absoluten Favoriten nichts zu verlieren, können befreit aufspielen und wichtige Erfahrungen sammeln“, zeigt sich VSK-Coach Thorsten Westphal entspannt. Zwar will der die „Zebras“ mit seiner Formation ärgern, der Respekt vor dem Lokalrivalen ist aber enorm: „Sie haben tolle individuelle Spieler, treten aber auch als echte Einheit auf. Hambergen ist ein Titelaspirant“, so Westphal, der gerade im Defensivbereich erneut auf wichtige Akteure verzichten muss.

Trotzdem könnte es in diesem Derby zu einem Bruderduell kommen. Da FCH-Torhüter Nils Sievert verletzt ausfällt, ist neben Dirk Böttjer auch Ivo Kiekhöfer ein Kandidat fürs „Zebras“-Gehäuse und würde sich in diesem Fall den Schüssen seines Bruders Juri entgegenstellen. Luka Muskee und Garrit Hamdy sind gegenüber der Vorwoche wieder Kandidaten für die Innenverteidigung der Gastgeber, in der diesmal Julian Buhl fehlen wird. „Wir treffen auf eine der spielstärksten Mannschaften der Liga und wollen diese durch eigenen Ballbesitz zum Verteidigen zwingen“, blickt Hambergens Coach Julian Gelies gespannt voraus.

Sonntag, 15 Uhr, Sportplatz Spreddig