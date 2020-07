Herr Westphal, wie sieht Ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie persönlich die größten Schwierigkeiten?

Thorsten Westphal: Vor anderthalb Wochen hatten wir den Pre-Start, als die Spieler durch sieben Laufeinheiten innerhalb von zehn Tagen gefordert waren, die ich durch eine App einsehen konnte. Vorgestern haben wir nun mit der normalen Vorbereitung begonnen. Frisch zu uns gestoßen ist Pascal Meierdierks aus Freißenbüttel. Wir waren 24 Spieler, somit unter der 30er-Grenze und konnten deshalb ein ganz normales Training abhalten. Das erste Freundschaftsspiel ist am 1. August gegen den SV Türkspor aus der Landesliga Bremen vorgesehen. Ich werde in der Vorbereitung oft ganz schnell den Ball auspacken und die Jungs spielen lassen. So kann ich mir einerseits am besten einen Eindruck verschaffen, denn alle fangen bei mir definitiv bei null an. Andererseits möchte ich so wieder eine „Geilheit“ auf Fußball wecken. Es geht darum, mit Spaß schnell die negative letzte Saison aus den Klamotten herauszubekommen und zudem das Gemeinschaftsgefühl, das in der Corona-Zeit allgemein in der Gesellschaft sehr gelitten hat, wieder zu stärken. Ich vermute, dass Teams mit einem breiten Kader während der neuen Serie Vorteile besitzen werden, da Muskelverletzungen nach der langen Pause einfach programmiert sind.

Mehr zum Thema Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 Das neue Wir-Gefühl des VSK Osterholz-Scharmbeck Es gab einiges aufzuarbeiten in den vergangenen drei Monaten für Thorsten Westphal. Aber das hatte ... mehr »

Ich finde, wir dürfen uns nichts vormachen. Alleine aus wirtschaftlicher Sicht müssen wir zur Normalität zurückkehren. Es ist außerdem gut, dass wir dort, wo neue Infektionsherde auftreten, punktuell Maßnahmen ergreifen und nicht die Gießkanne über ganz Deutschland leeren. Da ich aber in Lübeck arbeite, sehe ich, wie völlig überlaufen die Ostseestrände sind. Hier ist es sicher richtig, nach einer gewissen Systematik und mit Augenmaß zu regulieren und beispielsweise Tagesgäste nicht auch noch zuzulassen. Allerdings traten die großen Übertragungsraten meiner Meinung nach bislang fast ausschließlich in geschlossenen Räumlichkeiten auf.

In erster Linie fehlte mir der direkte Kontakt zu den Menschen. Als Sales Manager in der Lebensmittelbranche war es unheimlich anstrengend, sich ständig stundenlang in irgendwelchen Videokonferenzen wiederzufinden. Mir fiel es auch schwer, meinen Vater in Schleswig-Holstein zehn Wochen lang nicht besuchen zu können. Privat vermisste ich es, mal im Viertel ein Glas Wein zu trinken und auch mal sinnloses Zeug zu quatschen. Mit der A-Jugend des VSK schauten wir im Saisonendspurt in die Röhre. Trotz eines schrägen Tabellenbilds blieb uns der Aufstieg in die Niedersachsenliga verwehrt. Zudem konnten wir unsere Mannschaftsfahrt nach Portugal nicht antreten, auf der gleich drei Spieler volljährig geworden wären. Ich bin einfach froh, wenn der ganze Spuk vorbei ist. Die Erkenntnis, wie verletzbar unsere Welt ist, war für mich persönlich wertvoll und dass man manchen Dingen mit einer gewissen Demut begegnen sollte.

Ich spüre die Einschränkungen eigentlich nur noch auf der Arbeit. Einige Menschen haben nach wie vor die teilweise berechtigte Angst, Corona zu bekommen und möchten weiterhin im Homeoffice arbeiten. Da wird auch einiges an Fingerspitzengefühl verlangt. Wenn ich aber ansonsten daran denke, dass mittlerweile schon wieder Grillpartys mit zehn Leuten möglich sind, sind wir doch bereits einen Riesenschritt weiter. Ich vergleiche die Situation aktuell ein bisschen mit einem Kartenspiel. Wenn ich mich beim Skat an die Regeln halte, kann ich auch mit schlechten Blättern Spaß haben.

Zur Person

Heute von:

Thorsten Westphal, 49 Jahre alt, neuer Trainer des Fußball-Bezirksligisten VSK Osterholz-Scharmbeck

Weitere Informationen

Der Trainingsbetrieb ist wieder am Laufen. In unserer Serie „Der neue Alltag“ lassen wir Sportlerinnen und Sportler erzählen, wie es ihnen geht. Heute: Thorsten Westphal vom VSK Osterholz-Scharmbeck.