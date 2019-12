Eine beeindruckend starke Saison spielt der SV Löhnhorst (in dieser Szene mit Niklas Meißner) bislang. Nach 15 Spielen stehen 14 Siege und ein Unentschieden zu Buche. (Tobias Dohr)

Ohne die starke Leistung des jeweils anderen könnten sie wohl schon auf die Meisterschaft anstoßen, so will jedoch keiner der beiden Trainer große Töne spucken.

Werfen wir aber zunächst einen Blick auf die bisherigen Ergebnisse: Löhnhorst steht nach der Hinserie an der Tabellenspitze und ist bisher ungeschlagen. Den einzigen Punktverlust musste die Elf von Torsten Kentel beim 2:2 gegen die TuSG Ritterhude II hinnehmen. Für den Trainer war es „die unerwartet fast perfekte Hinrunde“, denn es sei zwar das Ziel gewesen, oben mitzuspielen, mit einer solchen Serie habe aber niemand gerechnet. Ganz so dominant, wie es die Tabelle vermuten lässt, war sein Team jedoch nicht immer. Viele Spiele gewann der SVL nur mit einem oder zwei Toren Differenz.

„Bei einigen Siegen hätten wir uns über ein Unentschieden auch nicht beschweren dürfen“, weiß Kentel die Leistung seiner Mannschaft einzuschätzen. Aber sie gewann diese Partien eben trotzdem, ganz im Stile einer Spitzenmannschaft, und entwickelte dadurch das berühmte Sieger-Gen, welches ein Team im Sport bekanntlich weit tragen kann. Gerade zum Ende der Hinrunde zeigte Löhnhorst dann auch wieder sehr gute Auftritte mit viel Willen und Kampfgeist, unter anderem beim überzeugenden 4:1-Sieg gegen den Drittplatzierten aus Neu St. Jürgen.

Ein wenig anders verlief die erste Saisonhälfte hingegen bei Verfolger Worpswede. Der FCW war vor der Saison einer der Top-Favoriten und gewann seine Spiele auch größtenteils sehr deutlich, fegte den VSK und den 1. FCO gar mit 8:1 vom Platz. Der Kader glänzt durch große individuelle Qualität, zudem habe sich das Team laut Trainer Patrick Wellbrock im Vergleich zur letzten Saison spielerisch verbessert und hat deshalb weniger Probleme mit tief stehenden Gegnern. Seine Mannschaft konnte daher zwar in vielen Spielen überzeugen, leistete sich allerdings auch einige Patzer. Schmerzhaft war dabei vor allem die Niederlage am vierten Spieltag in Löhnhorst.

Das Duell der bis dahin Ungeschlagenen ging aus Worpsweder Sicht mit 2:4 verloren. Eine Reihe individueller Fehler in der Hintermannschaft hatte Löhnhorst schon in Halbzeit eins zur 3:0-Führung ausgenutzt, die Aufholjagd gelang dem FCW, auch aufgrund eines verschossenen Elfmeters, nicht mehr. Der Löhnhorster Sieg war daher durchaus verdient, wenn auch für die Worpsweder etwas unglücklich. Damit übernahm der SVL die Tabellenführung, um sie von da an auch nicht mehr herzugeben. Für den Verfolger gab es hingegen zwei weitere Punktverluste gegen Neu St. Jürgen und Wörpedorf. In beiden Spielen kam man nicht über ein Remis hinaus.

Damit beträgt der Worpsweder Rückstand auf die Tabellenspitze nun fünf Zähler. Zu schaffen ist das allemal, viele Punkte darf der FC im Hinblick auf die Löhnhorster Form aber wohl nicht mehr liegen lassen. Vor allem das mit Spannung erwartete Rückspiel wird dabei mit Sicherheit von entscheidender Bedeutung sein.

Dies wollen beide Seiten natürlich für sich entscheiden. „Löhnhorst ist zwar Tabellenführer, aber deswegen nicht unschlagbar“, meint Wellbrock. Und auch für Kentel ist ein Sieg das klare Ziel: „Ich fahre da nicht hin und sage: Mit einem 0:0 wäre ich zufrieden.“ Dies ist aber auch schon das Angriffslustigste, was aus den beiden Lagern zu vernehmen ist. Große Kampfansagen möchte niemand machen. „Wir werden wieder versuchen, jedes Spiel zu gewinnen, und dann gucken wir, was am Ende dabei rauskommt“, so Kentel. Sein Gegenüber äußert sich ähnlich diplomatisch: „Wir sind immer noch in einer guten Ausgangsposition und gucken von Spiel zu Spiel. Wenn sich die Chance bietet, wollen wir diese Chance auch nutzen.“ Der Respekt für den Konkurrenten ist auf beiden Seiten deutlich zu spüren. Trotz der zurückhaltenden Aussagen des Spitzenduos ist das Eingreifen einer weiteren Mannschaft in den Aufstiegskampf eher unwahrscheinlich.

Der TSV Neu St. Jürgen hat zwar nur sieben Punkte Rückstand auf Platz zwei, nach den Ergebnissen der Hinrunde ist jedoch nicht davon auszugehen, dass eines der beiden Top-Teams noch genügend Punkte verschenkt, um Eiche eine Chance zu bieten. Ein gelegentlicher Blick über die Schulter ist trotzdem ratsam, denn durch die Wiedereinführung der Relegation darf sich auch der Zweitplatzierte noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen.

Platz eins und der damit verbundene direkte Aufstieg bleibt jedoch das weitaus attraktivere Ziel, auf das der SV Löhnhorst und der FC Worpswede insgeheim schielen werden, auch wenn das noch keiner aussprechen möchte. Es darf also ein bis zum letzten Spieltag heiß umkämpftes Meisterschaftsrennen erwartet werden.