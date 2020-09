Osterholz-Scharmbeck. Bereits nach 30 Sekunden erhielten die Gastgeber nach Foul an Dominik Meinert einen Strafstoß. Sören Sperlings unplatzierten Schuss konnte JSG-Keeper Marten Brauns allerdings entschärfen. Auf der Gegenseite kam VSK-Schlussmann Julian Heubach bei einem Foul kurz vorm Strafraum an Nils Nürnberg mit der gelben Karte davon. Kurz vor der Pause traf Tim Vogel, nachdem er das Leder am Gegenspieler per Hackentrick vorbeigelegt hatte, zum überfälligen 1:0. Die Gäste brachen nach Sören Sperlings 2:0 kurz nach der Pause konditionell ein.

Weitere Informationen

VSK Osterholz-Scharmbeck: Heubach; König, Bergmann, Gräf, Tietjen, Runge, Horstmann, Breden, Vogel, Sperling, Meinert (eingewechselt: Krogmann, Ölge, Rudolph, Rasho)

JSG Steden/Hambergen: Brauns; F. Nürnberg, Schröder, Großer, Hundt, Bodenstab, von Oesen, Schnackenberg, Blanken, N. Nürnberg, R. Lange (eingewechselt: Dell, F. Lange, Schmidt)

Tore: 1:0 Tim Vogel (37.), 2:0 Sören Sperling (42.), 3:0 Tom Tietjen (48.), 4:0 Salan Rasho (68.) FM