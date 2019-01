Hatte im Spiel bei der Bremer SG mit Fieber zu kämpfen – und siegte am Ende dennoch: Lilienthals Vera Jürgens. (Werner Maass)

Lilienthal. Die Schachfreunde (SF) Lilienthal haben mit einem 5:3-Erfolg über die Bremer SG ihre Pflicht in der Landesliga Nord erfüllt. Am sechsten Spieltag am 3. Februar folgt nun im Kampf um den Titelgewinn die Kür gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter SK Kirchweyhe. „Wir haben eigentlich keine Chance gegen Kirchweyhe, wollen aber dennoch unser Bestes geben“, erklärte Lilienthals Vorsitzender Detlef Pott.

Lilienthals Gert Timmerman war beim Sieg bei der Bremer SG einer der schnellsten. „Ich weiß nicht, was der morgens so frühstückt. Aber Gert ist mit weiß sofort in die Offensive gegangen und hat seinen Gegner ratzfatz zusammengeschoben“, so Pott. Ebenso souverän wie der Niederländer agierte Großmeister Petar Genov an Brett eins gegen Bremens Peter Issing. „Petar war der klar bessere Mann und hatte alles jederzeit im Griff“, freute sich Pott über den zweiten vollen Punkt und die beruhigende Führung der Gäste.

Lilienthals Tobias Jugelt lieferte sich an Brett zwei ein rasantes Duell mit Rolf Hundack. „Das war ein von beiden Seiten extrem offensiv geführtes und super spannendes Match“, stellte Pott fest. Jederzeit hätte ein Spieler bei einem einzigen falschen Zug das Duell sofort verlieren können. Im Endspiel ging dann für keinen der beiden Akteure bei der gleichen Anzahl an Bauern noch etwas. Folgerichtig einigten sie sich auf ein Remis.

Verhaltener Hendrik Hoeksema

Das tat auch Hendrik Hoeksema in der Partie gegen Bremens Olaf Giel. „Normalerweise spielt Hendrik sehr offensiv. Gegen Giel verhielt er sich aber sehr verhalten“, berichtete Detlef Pott. Weil der Gastgeber auch gut verteidigte, wurde der Niederländer seinen eigenen Erwartungen mit dem Remis am Ende nicht gerecht. Am Nebentisch hatte sich Lilienthals Vera Jürgens mit Fieber zum Spieltag geschleppt. Und weil sie sich wirklich nicht gut fühlte, bot die Großmeisterin ihrem Widersacher Karl Juhnke an Brett vier sofort ein Remis an – doch Juhnke lehnte ab. „Vera hat dann nicht viel anbrennen lassen und einen Fehler des Gegners sofort zum Sieg genutzt“, sagte Pott.

An Brett sechs trat Lyubka Genova für den Gast an. Die Internationale Meisterin legte im Duell mit Klaus Rust-Lux ein bedächtiges Abtasten an den Tag, das mit einem allseits akzeptierten Unentschieden endete. Die einzige Niederlage bei den Gästen musste Thomas Müller hinnehmen. Dabei begann Müller gegen Axel Juergenlimke recht vielversprechend. „Die Eröffnung und das Mittelspiel sahen gut aus“, urteilte Pott. Doch dann musste Müller mit einem Bauer weniger in das Endspiel gehen und sah sich zudem noch zwei Springern des Kontrahenten ausgesetzt. „Als Thomas dann noch einen weiteren Bauern im Endspiel verlor, gab er auf“, informierte Lilienthals Klubchef.

Als der Tabellenzweite nach fünfeinhalb Stunden bereits uneinholbar mit 4,5:2,5 in Führung lag, schlug sich Lilienthals Peter Jürgens immer noch mit Frank Peters herum. Jürgens tauschte im Mittelspiel einen Läufer und einen Turm gegen die Dame von Peters. „Das war ein klarer Vorteil für Peter, den er aber nicht in einen vollen Punkt umgemünzt hat“, sagte Detlef Pott. Da der Sieg aber ohnehin bereits feststand, verständigten sich die beiden Kontrahenten letztlich auf ein Remis.