Sonst Torwart, diesmal Feldspieler und Torschütze: Hambergens Timo Flathmann. (HAS)

Worpswede. Timo Flathmann stahl seinen Mitspielern beim 7:1 (2:0)-Kantersieg des FC Hambergen in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 beim FC Worpswede vor 70 Zuschauern die Schau. Der etatmäßige Torhüter der rot-weißen "Zebras" gelangte in der Schlussphase noch zu einem Kurzeinsatz als Feldspieler. Timo Flathmann rechtfertigte seine Nominierung mit dem vielumjubelten Treffer zum Endstand.

Sven Vorburg verspürte überhaupt keine Lust, sich in der Hängepartie vom Vizemeister abschießen zu lassen. Den Gefallen, mit angezogener Handbremse zu agieren und den Gastgebern so eventuell noch den dritten Platz in der Volksbank-Derbywertung auf dem Silbertablett zu präsentieren, taten die Hamberger dem FC Worpswede aber nicht. Der Tabellenzweite gab dem Kreisderby über weite Strecken die Impulse. Das Unheil brach bereits vor der Pause über die Grün-Weißen herein. Kevin Struß eröffnete mit einem Abstaubertor das Scheibenschießen am Weyerberg.

Tim Denker dehnte den Gäste-Vorsprung per Lupfer aus (23.). Die Worpsweder kreuzten vor der Pause praktisch nur einmal gefährlich vor dem Gäste-Gehäuse auf. Jan-Henrik Kück, der zwei Gegenspieler ausmanövrierte, verfehlte da mit einer Soloeinlage das Tor des Vizemeisters. „Am Ende des Tages haben wir alles vermissen lassen und schlecht verschoben“, bemängelte Sven Vorburg nach der Abfuhr. Die Grün-Weißen liefen den Gästen auch nach der Pause häufig nur hinterher. „Schade, dass man sich mit so einem Ergebnis verabschieden muss“, bekräftigte Vorburg.

Oliver Pleuß hätte dem FC Worpswede nach Wiederbeginn noch richtig wehtun können. Der Gäste-Angreifer ließ mehrere Großchancen überhastet liegen. Ivo Kiekhöfer entschärfte unter anderem einen Foulelfmeter von Pleuß, den Simon Brinkwirth herausgeholt hatte (88.). Valentin Alexeew war es vorbehalten, das letzte Bezirksliga-Tor des FC Worpswede für lange Zeit beizusteuern. Der haltbare Fernschuss rutschte FCH-Torwart Dirk Böttjer durch die Hosenträger (70.). „Es waren viele gelungene Spielzüge dabei. Die Mannschaft hat noch mal Gas gegeben“, lobte Eric Schürhaus, der sich dezent zurückhielt und das Coaching Simon Küstner und Finn-Niklas Klaus überließ. Dennis Heineke (zwei), Thilo Röper, Florian Lütjen und Joker Timo Flathmann sorgten für die weiteren FCH-Treffer.

Weitere Informationen

FC Worpswede: Kiekhöfer; Schupp, Webendörfer, Traore (46. Helm), Wellbrock (62. Alexeew), Rieken, Kientega, Jan-Henrik Kück, Bolduan, Fadiga, Rodenburg (78. Patrick Kück)

FC Hambergen: Böttjer; Hamdy, Gerschkowitsch, Nagel, Struß (64. Lütjen), Bierwald, Brinkwirth, Lars Meyer (52. Oliver Pleuß), Denker, Röper, Heineke (78. Timo Flathmann)

Tore: 0:1 Kevin Struß (7.), 0:2 Tim Denker (23.), 0:3 Thilo Röper (48.), 0:4 Dennis Heineke (60.), 0:5 Dennis Heineke (64.), 1:5 Valentin Alexeew (70.), 1:6 Florian Lütjen (75.), 1:7 Timo Flathmann (84.)

Schiedsrichter: Niklas Behrens (TB Uphusen)

Besonderes Vorkommnis: Worpswedes Torwart Ivo Kiekhöfer wehrt Foulelfmeter von Oliver Pleuß ab (88.) RT