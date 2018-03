Der frühe Anfang vom Ende: Beide Hamberger Doppel gingen verloren, auch Jan-Luca Neumann (rechts) und Florian Kowald verloren. (Tobias Dohr)

Landkreis Osterholz. Der FC Hambergen hat im Titelkampf der Tischtennis-Bezirksliga der Jungen wohl wieder entscheidend an Boden verloren. Grund ist die deutliche 3:8-Heimniederlage der „Zebras“ gegen den TSC Steinbeck/Meilsen. Darüber konnte auch der vorige 8:3-Auswärtssieg beim TV Sottrum nicht hinwegtrösten. Für eine Überraschung sorgte der TSV Worpswede, der mit dem 8:5 gegen den MTV Bokel seinen erst zweiten Saisonsieg einfuhr. Der TV Falkenberg trat zum Auswärtsspiel beim TSV Dauelsen nicht an.

TV Sottrum – FC Hambergen 3:8: Die Gäste gewannen durch eine geschlossene Mannschaftsleistung hochverdient verdient. Für den Tabellenvorletzten Sottrum holte lediglich Spitzenspieler Laurin Struß in souveräner Manier die Punkte. Das zwölfjährige Ausnahmetalent tritt im Erwachsenenbereich per Zweitspielrecht für den TSV Worpswede an. Die Hamberger mussten allerdings nur geduldig auf ihre Chancen warten. In den acht Partien ohne Laurin Struß war der Favorit hochüberlegen und gab zusammen lediglich zwei Sätze ab. Felix Reschka und Julian Bannach blieben in ihren Einzeln jeweils ungeschlagen.

FC Hambergen - TSC Steinbeck/Meilsen 3:8: Die Zebras hatten sich viel vorgenommen. Mit einem Erfolg im Verfolgerduell wollten sie den Druck auf Ligaprimus VfL Westercelle II weiter erhöhen. Doch der Start in die Partie glich aus Sicht der Hausherren einem Albtraum. Nach einer guten Stunde lag Hambergen aussichtslos mit 0:5 zurück. Nach völlig verschlafenen Doppeln hätte das obere FCH-Paarkreuz mit Jan-Luca Neumann und Florian Kowald für eine sofortige Wende sorgen können.

Neubecker verspielt Führung

Doch auch die Nerven spielten in der Folgezeit wohl eine nicht unerhebliche Rolle – beide Matches gingen in fünf spannenden Sätzen an die Gäste. Erst Julian Bannach, der eine starke Rückrunde spielt, brachte sein Team mit zwei Einzelsiegen auf die Anzeigetafel. Den dritten Punkt holte noch Florian Kowald. Mit Mauricio Neubeckers 2:3-Pleite nach deutlicher Führung gegen Steinbecks Carlos Gomez war Hambergens Niederlage endgültig besiegelt. Die "Zebras" müssen damit ihre Titelambitionen wohl endgültig begraben.

TSV Worpswede – MTV Bokel 8:5: Das Tabellenschlusslicht führte im Heimspiel von Beginn an und gab diesen Vorsprung auch nicht mehr aus der Hand. Die Gäste konnten das Fehlen ihrer Nummer eins, Mattis Griesel, nicht kompensieren. Zum umjubelten Matchwinner beim TSV wurde Jan Büttner, der mit vier Zählern inklusive Doppel überragte und sein wohl bestes Saisonspiel absolvierte. Lukas Wulff hielt mit seinen beiden Einzelerfolgen den Gegner zudem auf beruhigendem Abstand. Worpswede streitet sich nun mit dem punktgleichen TV Sottrum um die „Rote Laterne“.

TSV Dauelsen – TV Falkenberg 8:0: Die Gäste mussten die Begegnung kurzfristig absagen, weil gleich drei Spieler krankheits- beziehungsweise verletzungsbedingt nicht zur Verfügung standen. Aufgrund Terminmangels – die Saison endet Mitte April - konnten sich beide Mannschaften nicht auf eine Verlegung einigen.